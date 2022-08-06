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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 16:15
Хомякоид написав:
Що там у Львові, кажуть світла не має ?
Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 17:27
Хомякоид написав: Успіх написав:
Там Макса на Київській гілці підколюють за його плінтуса...(через сьогоднішні події)
То, може і в нас почнуть продавати вбиті особняки в нормальній локації пА50-60Кдол.?
Невже, ті що осіли за кордоном - не захочуть "скинути свій бетонний тягар" за недорого?
Думаю ні, Львів занадто далеко від бойових дій.
За 100 тис. можливо, це вже щось.
Що там у Львові, кажуть світла не має ?
Попали в підстанцію біля Львова, о першій світло включили, принаймні в мому селі.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 17:32
Успіх написав: Хомякоид написав:
Що там у Львові, кажуть світла не має ?
Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.
У мене не було ні електрики, ні мобільного зв"язку ні інтернету відповідно до 20.00. Добре хоч воду не відключали вчора. Сьогодні все в нормі. Завтра збираюся на Казервальті погуляти. ЗОЛОТА ОСІНЬ...КРАСА)
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Додано: Пон 24 жов, 2022 13:53
А тим часом крани крутяться, мій смарт - будується)) щоб я міг отримувати з його оренди 7К/міс, як з куща!©
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:52
Успіх написав:
А тим часом крани крутяться, мій смарт - будується)) щоб я міг отримувати з його оренди 7К/міс, як з куща!©
Як же він крутиться ( хіба що від вітру), коли в країні майже немає електрики? До речі чули новину, що Україні прийдеться купувати її в ЄС по набагато дорожчим цінам бо на сьогодні 40% власної енергетичної інфраструктури знищено психічно хворим кремлівським карликом.
P.S. Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) Краще би притримали свої долярчики під подушкою, авось купили би в післявійськовий час за цю сумму, може щось навіть краще і здане в експлуатацію.
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roberto dark
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:53
roberto dark написав:
Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К
Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:58
Frant написав: roberto dark написав:
Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К
Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
газ можливий до 10п забудови включно, такі норми. все що вище - винятково ее. ну і те, що централізовано - опалення та гаряче водопостачання.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 12:10
Frant написав: roberto dark написав:
Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К
Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
Цілком може бути власна газова котельня у ЖК
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Faceless
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