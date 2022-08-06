Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 16:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 10 жов, 2022 17:27
Попали в підстанцію біля Львова, о першій світло включили, принаймні в мому селі.
Додано: Вів 11 жов, 2022 17:32
У мене не було ні електрики, ні мобільного зв"язку ні інтернету відповідно до 20.00. Добре хоч воду не відключали вчора. Сьогодні все в нормі. Завтра збираюся на Казервальті погуляти. ЗОЛОТА ОСІНЬ...КРАСА)
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Слідкуйте за виставленням смартів в оренду в Ріелсіті
Дуже цікаво, чи справдяться мої пророчі слова - "7Кгрн/міс за оренду смарта - як з куща!"© - чи буде 8-9-10К
Додано: Пон 24 жов, 2022 13:53
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
А тим часом крани крутяться, мій смарт - будується)) щоб я міг отримувати з його оренди 7К/міс, як з куща!©
Додано: Пон 24 жов, 2022 19:52
Як же він крутиться ( хіба що від вітру), коли в країні майже немає електрики? До речі чули новину, що Україні прийдеться купувати її в ЄС по набагато дорожчим цінам бо на сьогодні 40% власної енергетичної інфраструктури знищено психічно хворим кремлівським карликом.
P.S. Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) Краще би притримали свої долярчики під подушкою, авось купили би в післявійськовий час за цю сумму, може щось навіть краще і здане в експлуатацію.
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:53
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:58
газ можливий до 10п забудови включно, такі норми. все що вище - винятково ее. ну і те, що централізовано - опалення та гаряче водопостачання.
Додано: Вів 25 жов, 2022 12:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 25 жов, 2022 13:16
у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає і чим все це обернеться потім, це ще те запитання. наскільки знаю, у львові таких значних проектів на ее опаленні ще не було як воно себе показало б на практиці зимою теж не зрозуміло. так, поруч залізниця і недостачі ее не мало б бути, принаймні в теорії і принаймні в кращі часи. як буде далі на практиці - хз? однозначно, забудовник хотів викроїти та зекономити, але покупцям втер що для них благо (маркетинг, мать би його). але як відомо "кроїлово веде до попадалова". тільки попадати будуть вже власники, але вони ще поки цього не усвідомлюють.
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