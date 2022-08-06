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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 948949950951>
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Хомякоид написав:Що там у Львові, кажуть світла не має ?

Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 17:27

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Там Макса на Київській гілці підколюють за його плінтуса...(через сьогоднішні події)
То, може і в нас почнуть продавати вбиті особняки в нормальній локації пА50-60Кдол.?
Невже, ті що осіли за кордоном - не захочуть "скинути свій бетонний тягар" за недорого?


Думаю ні, Львів занадто далеко від бойових дій.
За 100 тис. можливо, це вже щось.

Що там у Львові, кажуть світла не має ?

Попали в підстанцію біля Львова, о першій світло включили, принаймні в мому селі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:32

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Що там у Львові, кажуть світла не має ?

Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.

У мене не було ні електрики, ні мобільного зв"язку ні інтернету відповідно до 20.00. Добре хоч воду не відключали вчора. Сьогодні все в нормі. Завтра збираюся на Казервальті погуляти. ЗОЛОТА ОСІНЬ...КРАСА)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Слідкуйте за виставленням смартів в оренду в Ріелсіті ;)
Дуже цікаво, чи справдяться мої пророчі слова - "7Кгрн/міс за оренду смарта - як з куща!"© - чи буде 8-9-10К :shock: :D
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:53

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

А тим часом крани крутяться, мій смарт - будується)) щоб я міг отримувати з його оренди 7К/міс, як з куща!© :D
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:52

  Успіх написав:А тим часом крани крутяться, мій смарт - будується)) щоб я міг отримувати з його оренди 7К/міс, як з куща!© :D

Як же він крутиться ( хіба що від вітру), коли в країні майже немає електрики? До речі чули новину, що Україні прийдеться купувати її в ЄС по набагато дорожчим цінам бо на сьогодні 40% власної енергетичної інфраструктури знищено психічно хворим кремлівським карликом.
P.S. Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) Краще би притримали свої долярчики під подушкою, авось купили би в післявійськовий час за цю сумму, може щось навіть краще і здане в експлуатацію.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:53

  roberto dark написав:Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К

Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:58

  Frant написав:
  roberto dark написав:Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К

Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((


газ можливий до 10п забудови включно, такі норми. все що вище - винятково ее. ну і те, що централізовано - опалення та гаряче водопостачання.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Frant написав:
  roberto dark написав:Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К

Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
Цілком може бути власна газова котельня у ЖК
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 13:16

  Faceless написав:
Frant написав:
  roberto dark написав:Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К

Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
Цілком може бути власна газова котельня у ЖК


у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає і чим все це обернеться потім, це ще те запитання. наскільки знаю, у львові таких значних проектів на ее опаленні ще не було як воно себе показало б на практиці зимою теж не зрозуміло. так, поруч залізниця і недостачі ее не мало б бути, принаймні в теорії і принаймні в кращі часи. як буде далі на практиці - хз? однозначно, забудовник хотів викроїти та зекономити, але покупцям втер що для них благо (маркетинг, мать би його). але як відомо "кроїлово веде до попадалова". тільки попадати будуть вже власники, але вони ще поки цього не усвідомлюють.
wild.tomcat
 
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