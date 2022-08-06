Додано: Вів 25 жов, 2022 13:16

Faceless написав: Frant написав: roberto dark написав: Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К

Електричне.

Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.

З електроопаленням багато хто влетів.

"У нас же зовсім дешева електроенергія!"

Була(((( Електричне.Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.З електроопаленням багато хто влетів."У нас же зовсім дешева електроенергія!"Була(((( Цілком може бути власна газова котельня у ЖК Цілком може бути власна газова котельня у ЖК

у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає і чим все це обернеться потім, це ще те запитання. наскільки знаю, у львові таких значних проектів на ее опаленні ще не було як воно себе показало б на практиці зимою теж не зрозуміло. так, поруч залізниця і недостачі ее не мало б бути, принаймні в теорії і принаймні в кращі часи. як буде далі на практиці - хз? однозначно, забудовник хотів викроїти та зекономити, але покупцям втер що для них благо (маркетинг, мать би його). але як відомо "кроїлово веде до попадалова". тільки попадати будуть вже власники, але вони ще поки цього не усвідомлюють.