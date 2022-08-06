wild.tomcat написав:
у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\
А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс...
Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару