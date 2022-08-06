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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 14:03
wild.tomcat написав: Faceless написав:
Frant написав:Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
Цілком може бути власна газова котельня у ЖК
у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\
А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс...
Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:10
Frant написав: roberto dark написав:
Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К
Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
Газ і в нахалбуд в приватному сектрорі теж. Тільки вода, каналізація та е.е.
Ще й може бути промтариф, а не 1.68 за кВт.
Зате дешева коробка з концептуального овноблоку.
Лолярчик забуває тільки, що крім коробки із бетоіну до неї прилагаються комунікації.
Чекаю сацес сторі від успішного Успіха про 7Кгрн з орендаря як з куща, поки що крани на недобудовах гойдає вітер і привид сторожа блукає.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:51
_hunter написав: wild.tomcat написав:
у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\
А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс...
Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару
питання цікаве в технічному плані. сніп вимагає в наших краях 150-200 вт/м2, тобто 27м2 (здається стільки долярчиковий смарт має) вимагає майже 5,5 квт на опалення (це звісно в морози сильні, але ж вони теж бувають, зазвичай нехай 2-3 квт, теж немало, бо це постійне споживання). а ще ж в кожній квартирі бойлер на гарячу воду, електроплита, ну плюс стандартне - освітлення, комп, телевізор. це мінімум 32а автомат ввідний. і це вже на 150-200 таких квартир в будинку потягне до 1,5 Мвт (а то і більше) приєднаної потужності. і в будинку ще ж ліфти є, насоси на підкачку води і т.п. от і цікаво як це все буде функціонувати, враховуючи "вміння" наших забудовників і заселившогося вільнолюду.
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wild.tomcat
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