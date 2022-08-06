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Frant написав:Електричне. Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять. З електроопаленням багато хто влетів. "У нас же зовсім дешева електроенергія!" Була((((
Цілком може бути власна газова котельня у ЖК
у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\
А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс... Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару
roberto dark написав:Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К
Електричне. Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять. З електроопаленням багато хто влетів. "У нас же зовсім дешева електроенергія!" Була((((
Газ і в нахалбуд в приватному сектрорі теж. Тільки вода, каналізація та е.е. Ще й може бути промтариф, а не 1.68 за кВт. Зате дешева коробка з концептуального овноблоку. Лолярчик забуває тільки, що крім коробки із бетоіну до неї прилагаються комунікації. Чекаю сацес сторі від успішного Успіха про 7Кгрн з орендаря як з куща, поки що крани на недобудовах гойдає вітер і привид сторожа блукає.
wild.tomcat написав:у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\
А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс... Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару
питання цікаве в технічному плані. сніп вимагає в наших краях 150-200 вт/м2, тобто 27м2 (здається стільки долярчиковий смарт має) вимагає майже 5,5 квт на опалення (це звісно в морози сильні, але ж вони теж бувають, зазвичай нехай 2-3 квт, теж немало, бо це постійне споживання). а ще ж в кожній квартирі бойлер на гарячу воду, електроплита, ну плюс стандартне - освітлення, комп, телевізор. це мінімум 32а автомат ввідний. і це вже на 150-200 таких квартир в будинку потягне до 1,5 Мвт (а то і більше) приєднаної потужності. і в будинку ще ж ліфти є, насоси на підкачку води і т.п. от і цікаво як це все буде функціонувати, враховуючи "вміння" наших забудовників і заселившогося вільнолюду.
wild.tomcat написав:у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\
А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс... Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару
питання цікаве в технічному плані. сніп вимагає \\\
Этот вопрос, как я понимаю, чисто в теоретическом плане интересует? -- потому как у товарища в 20+ этажке договорная мощность на двушку -- 11 кВт. Квартир на этаже -- с десяток наверное. И подъездов -- штуки 4. Мегаватты сферического коня можете сами прикинуть. Но оно все "как-то" работает уже лет с 5 -- несмотря ни на какие "вміння" и вільнолюду
п.с. Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу
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