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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 948949950951
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:03

  wild.tomcat написав:
  Faceless написав:
Frant написав:Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((
Цілком може бути власна газова котельня у ЖК


у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\

А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс...
Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 14:10

  Frant написав:
  roberto dark написав:Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К

Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((

Газ і в нахалбуд в приватному сектрорі теж. Тільки вода, каналізація та е.е.
Ще й може бути промтариф, а не 1.68 за кВт.
Зате дешева коробка з концептуального овноблоку.
Лолярчик забуває тільки, що крім коробки із бетоіну до неї прилагаються комунікації.
Чекаю сацес сторі від успішного Успіха про 7Кгрн з орендаря як з куща, поки що крани на недобудовах гойдає вітер і привид сторожа блукає.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:51

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\

А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс...
Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару :lol:


питання цікаве в технічному плані. сніп вимагає в наших краях 150-200 вт/м2, тобто 27м2 (здається стільки долярчиковий смарт має) вимагає майже 5,5 квт на опалення (це звісно в морози сильні, але ж вони теж бувають, зазвичай нехай 2-3 квт, теж немало, бо це постійне споживання). а ще ж в кожній квартирі бойлер на гарячу воду, електроплита, ну плюс стандартне - освітлення, комп, телевізор. це мінімум 32а автомат ввідний. і це вже на 150-200 таких квартир в будинку потягне до 1,5 Мвт (а то і більше) приєднаної потужності. і в будинку ще ж ліфти є, насоси на підкачку води і т.п. от і цікаво як це все буде функціонувати, враховуючи "вміння" наших забудовників і заселившогося вільнолюду.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:05

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:у випадку з цими будинками взагалі все цікаво. те що вони не газифіковані, це зрозуміло висотність не дозволяє. але те що їх залишили в такому випадку і без централізованого опалення і гарячого водопостачання (хоч власної прибудинкової хоч вже існуючої котелень), залишивши все це на ее, якось дивно виглядає \\\

А что именно вам странным кажется? -- проект закладывался во времена халявной ЭЭ -- в Киеве таких домово -- целые микрорайоны строятся. При этом минимальная связанность с городом по ЦО\ГВП подается как громадный плюс...
Да если в любую тему о комуналке зайти -- там толпы народу плачатся о том, что праклятущие алегархе цепями приковали -- и не уйти: тут за газ абонентка аж в 10 гривен, там отопление, без возможности от соседей греться на шару :lol:


питання цікаве в технічному плані. сніп вимагає \\\

Этот вопрос, как я понимаю, чисто в теоретическом плане интересует? -- потому как у товарища в 20+ этажке договорная мощность на двушку -- 11 кВт. Квартир на этаже -- с десяток наверное. И подъездов -- штуки 4.
Мегаватты сферического коня можете сами прикинуть. Но оно все "как-то" работает уже лет с 5 -- несмотря ни на какие "вміння" и вільнолюду :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не розумію одного - купа дописів... а напевно релігія не дозволяє глянути на сайті забудовника - "що з опаленням?"))
А опалення там - газ-котельня на даху кожного будинку!

Ну і на цю зиму, саме по цьому смарту - я не переймаюсь :mrgreen: - так як готовність/здача смарту буде навесні :mrgreen:
От коли здадуть, тоді і буду - думати/діяти/багатіти!👍 :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:51

Нарешті про Львів!!!



То що скажете, панове?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 06:12

  Frant написав:
  roberto dark написав:Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) К

Електричне.
Газ в багатоповерхівки (більше 5-ти поверхів ) не проводять.
З електроопаленням багато хто влетів.
"У нас же зовсім дешева електроенергія!"
Була((((

Багатоповерхівки більше 9ти поверхів газ не проводять ☝️
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:26

  Успіх написав:

То що скажете, панове?


Скажу що випускати бла бла відео більше 15 хвилин (а тут навіть більше години) велике збочення. Це ж не художній фільм. Як тільки відкрив сторінку, так одразу і закрив :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:01

  Успіх написав:Ну, на моменті, аналогічні смарти, як мій коштують 1 200 000грн
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PwHl9.html
Залишилось лише дочекатись, коли пороблять ремонти і виставлять в оренду - щоб дізнатись ціни на оренду.

п.с.
Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу ;)


Обяви висять і бовтаються так само як крани на будовах...
Говорив зі знайомими рилами, ринок стоїть, причом так жорстко, що жіноча половина цієї професії надає перевагу життю в Німеччині на допомогу. І фактично є поодинокі продажі готових квартир з ремонтом. Забудовники ведуть імітацію будіаництва, ну а інвестори не лохи і ведуть себе відповідно.

Який термін затримки по здачі на моменті?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:27

Львівський ювелірний завод без аукціону купила київська компанія
Єдиним претендентом на приватизацію «Львівської ювелірки» виявилося ТзОВ «Джі Ді Сі Україна». Первинна пропозиція учасника – 185, 4 мільйонів гривень і стала переможною ставкою. Відтак, компанію оголосили переможцем.


Збанкрутілий Львівський автобусний завод знову виставили на аукціон
Загальна площа виробничих приміщень становить понад 137 тисяч кв м. Серед них – адміністративні та виробничі будівлі машинобудівного заводу, зокрема, приміщення головного виробничого корпусу, блок складів, дільниця помпування шин, механічний склад, транспортний цех, гаражі, майстерні тощо.

Величезний масив промислової забудови, переданий в іпотеку банку, розташований на вулиці Стрийській у Львові та займає більше 50 га території, що межує з новою житловою та комерційною забудовою найбільшого житлового масиву міста.

«Нерухоме майно, що перебуває в іпотеці, є найбільш цінною частиною активів заводу. Не секрет, що на цю територію міста є чимало претендентів, зокрема, серед забудовників. І тільки майбутній власник нерухомого майна, розташованого на території підприємства, реально зможе оцінити інвестиційний потенціал даного проекту», – йдеться у повідомленні «Укрексімбанку».

Стартова ціна колишнього найбільшого в Україні підприємства з випуску тролейбусів та автобусів міського, приміського і туристичного призначення складає 95,27 мільйона гривень.

Зазначається, що переможець аукціону матиме можливість як новий іпотекодержатель отримати кошти від продажу нерухомості або набути його у власність в разі, якщо торги з продажу майна не відбудуться.
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