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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 16:46

Вже б мали виставляти смарти в оренду! Ніхто ще не бачив?

  Львівський БатяР написав:
  Успіх написав:Ну, на моменті, аналогічні смарти, як мій коштують 1 200 000грн
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PwHl9.html
Залишилось лише дочекатись, коли пороблять ремонти і виставлять в оренду - щоб дізнатись ціни на оренду.

п.с.
Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу ;)


Обяви висять і бовтаються так само як крани на будовах...
Говорив зі знайомими рилами, ринок стоїть, причом так жорстко, що жіноча половина цієї професії надає перевагу життю в Німеччині на допомогу. І фактично є поодинокі продажі готових квартир з ремонтом. Забудовники ведуть імітацію будіаництва, ну а інвестори не лохи і ведуть себе відповідно.

Який термін затримки по здачі на моменті?

1. Просто мені цікаво, по якій ціні будуть виставляти смарти в оренду в цьому ЖК?
2. Термін затримки здачі на моменті складає 6міс.
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