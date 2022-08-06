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п.с. Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу
Обяви висять і бовтаються так само як крани на будовах... Говорив зі знайомими рилами, ринок стоїть, причом так жорстко, що жіноча половина цієї професії надає перевагу життю в Німеччині на допомогу. І фактично є поодинокі продажі готових квартир з ремонтом. Забудовники ведуть імітацію будіаництва, ну а інвестори не лохи і ведуть себе відповідно.
Який термін затримки по здачі на моменті?
1. Просто мені цікаво, по якій ціні будуть виставляти смарти в оренду в цьому ЖК? 2. Термін затримки здачі на моменті складає 6міс.