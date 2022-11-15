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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 950951952953>
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 16:46

Вже б мали виставляти смарти в оренду! Ніхто ще не бачив?

  Львівський БатяР написав:
  Успіх написав:Ну, на моменті, аналогічні смарти, як мій коштують 1 200 000грн
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PwHl9.html
Залишилось лише дочекатись, коли пороблять ремонти і виставлять в оренду - щоб дізнатись ціни на оренду.

п.с.
Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу ;)


Обяви висять і бовтаються так само як крани на будовах...
Говорив зі знайомими рилами, ринок стоїть, причом так жорстко, що жіноча половина цієї професії надає перевагу життю в Німеччині на допомогу. І фактично є поодинокі продажі готових квартир з ремонтом. Забудовники ведуть імітацію будіаництва, ну а інвестори не лохи і ведуть себе відповідно.

Який термін затримки по здачі на моменті?

1. Просто мені цікаво, по якій ціні будуть виставляти смарти в оренду в цьому ЖК?
2. Термін затримки здачі на моменті складає 6міс.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Все залежить від того, чи не розбомблять підлі рашисти решту половину енергетичної інфраструктури у Львові. Якщо це станеться і буде об'явлена паном Садовим ( на кшалт того, що готує його колега Клічко у Києві) масова евакуація, то в такому разі, в готових смартах на Левандівці будуть жити БЕЗКОШТОВНО мародери.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:16

  Львівський БатяР написав:Обяви висять і бовтаються так само як крани на будовах...
Говорив зі знайомими рилами, ринок стоїть, причом так жорстко, що жіноча половина цієї професії надає перевагу життю в Німеччині на допомогу. І фактично є поодинокі продажі готових квартир з ремонтом. Забудовники ведуть імітацію будіаництва, ну а інвестори не лохи і ведуть себе відповідно.

Який термін затримки по здачі на моменті?


від 4 до 16 місяців у залежності від будинку
https://bild.ua/uk/zhk-riel-siti-lviv/termin-zdachi

британію затримували і на 2р... для ріела немає поняття здачі у термін 8)

ринок житла мертвий, оренда агонізує
купа місцевих, мої знайомі, родичі уже давно за бугром...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:20

  roberto dark написав:А це ще поки є електрика, вода, працює каналізація і не почалася зима.


коли лупанули 10 жовтня по Лємбергу - почався 2 великий виїзд з міста 8)
10-11 числа натовпи людей валили з валізами на вокзали/автовокзали і драпали машинами
у деяких районах відновили постачання е/е після обіду, у деяких до 22-00.
ще були проблеми 11 жовтня - у кількох мікрорайонах не було е/е протягом дня. Увечері відновили всюди. Потім кілька днів вимикали порайонно, як де, було по 4 год, були такі, що сиділи без е/е і по 10 год. Зараз напруга деколи скаче від 190 до 240.

Певно тра утікати в село, де є криниця, патики/дрова і всяка живність у сусідів 8) :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:22

  jump написав:
  roberto dark написав:А це ще поки є електрика, вода, працює каналізація і не почалася зима.


коли лупанули 10 жовтня по Лємбергу - почався 2 великий виїзд з міста 8)
10-11 числа натовпи людей валили з валізами на вокзали/автовокзали і драпали машинами
у деяких районах відновили постачання е/е після обіду, у деяких до 22-00.
ще були проблеми 11 жовтня - у кількох мікрорайонах не було е/е протягом дня. Увечері відновили всюди. Потім кілька днів вимикали порайонно, як де, було по 4 год, були такі, що сиділи без е/е і по 10 год. Зараз напруга деколи скаче від 190 до 240.

Певно тра утікати в село, де є криниця, патики/дрова і всяка живність у сусідів 8) :lol:

В мене в селі десь о 14.00 електрику відновили, хоч до Жирівки, де довбанули підстанцію по прямій всього 5 км. В мене, аж скло задрижало, як там вибухнуло.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 15:54

Перший - пішов!©

Вилетіла перша ластівка сусідів сусіднього будинку))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qa7oq.html
Шкода, що лише одна і не смарт, а 50м2

Тож попереду - найцікавіше!))

п.с
А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:36

  Успіх написав:Вилетіла перша ластівка сусідів сусіднього будинку))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qa7oq.html
Шкода, що лише одна і не смарт, а 50м2

Тож попереду - найцікавіше!))

п.с
А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?

Ліфт ще не запущений, але вже скоро мають запустити.

Бідні люди... Добре що 6 поверх, а не 11.
Успіх, у Вас в договорі як прописано - квартира здається в готовому до життя будинку? Тобто прописано в договорі наявність працюючого ліфта, води, каналізації та електрики?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:49

  BIGor написав:
  Успіх написав:Вилетіла перша ластівка сусідів сусіднього будинку))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qa7oq.html
Шкода, що лише одна і не смарт, а 50м2

Тож попереду - найцікавіше!))

п.с
А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?

Ліфт ще не запущений, але вже скоро мають запустити.

Бідні люди... Добре що 6 поверх, а не 11.
Успіх, у Вас в договорі як прописано - квартира здається в готовому до життя будинку? Тобто прописано в договорі наявність працюючого ліфта, води, каналізації та електрики?



родич у британії взяв квартиру кілька років тому. (той самий гівнючий ріел будував 8) )
отримав на 1,5 року пізніше за вказаний у договорі термін.
вікна викинув нах - дешеве гівно - квартиру продувало наскрізь.
котел викинув нах - зовсім не грів.
підстанція не була розрахована на ту кількість квартир - вибивало е/е щодня
жінка прогулювалась із дитиною по балкону, бо не було змоги спуститись униз.
машину ставить десь у дворі на Я.Мудрого, бо місць не стало із вводом перших будинків :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:43

  jump написав:
  roberto dark написав:А це ще поки є електрика, вода, працює каналізація і не почалася зима.


коли лупанули 10 жовтня по Лємбергу - почався 2 великий виїзд з міста 8)
10-11 числа натовпи людей валили з валізами на вокзали/автовокзали і драпали машинами
у деяких районах відновили постачання е/е після обіду, у деяких до 22-00.
ще були проблеми 11 жовтня - у кількох мікрорайонах не було е/е протягом дня. Увечері відновили всюди. Потім кілька днів вимикали порайонно, як де, було по 4 год, були такі, що сиділи без е/е і по 10 год. Зараз напруга деколи скаче від 190 до 240.

Певно тра утікати в село, де є криниця, патики/дрова і всяка живність у сусідів 8) :lol:

Топлю собі пічечку, і не чекаю коли Андрійко ввімкне опалення. А гаражі напоготові 5 кВт генератор. До найближчого джерела десь 1, 3 км. Як буде повна дупа, то причеплю до ровера 2 баклажки 20 л і привезу потихеньку воду. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:25

15.11-16.11 від приблизно 16-40 і до 03-00 ночі без е/е і води...
16.11 - з 8-10 і до 15-00 без е/е і з водою...

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https://varta1.com.ua/news/podvir-ya-ne ... 56628.html

У Львові задіяли додаткові сили поліції для попередження злочинів біля магазинів та у спальних районах
Додатковий особовий склад наблизили до магазинів, банківських установ, об’єктів критичної інфраструктури і т. п. для унеможливлення крадіжок та інших злочинів.

Поліцейські перевіряли усі транспортні засоби та всіх підозрілих осіб. Звертали увагу на приватний сектор та двори в спальних районах.
jump
 
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