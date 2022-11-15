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п.с. Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу
Обяви висять і бовтаються так само як крани на будовах... Говорив зі знайомими рилами, ринок стоїть, причом так жорстко, що жіноча половина цієї професії надає перевагу життю в Німеччині на допомогу. І фактично є поодинокі продажі готових квартир з ремонтом. Забудовники ведуть імітацію будіаництва, ну а інвестори не лохи і ведуть себе відповідно.
Який термін затримки по здачі на моменті?
1. Просто мені цікаво, по якій ціні будуть виставляти смарти в оренду в цьому ЖК? 2. Термін затримки здачі на моменті складає 6міс.
Все залежить від того, чи не розбомблять підлі рашисти решту половину енергетичної інфраструктури у Львові. Якщо це станеться і буде об'явлена паном Садовим ( на кшалт того, що готує його колега Клічко у Києві) масова евакуація, то в такому разі, в готових смартах на Левандівці будуть жити БЕЗКОШТОВНО мародери.
Львівський БатяР написав:Обяви висять і бовтаються так само як крани на будовах... Говорив зі знайомими рилами, ринок стоїть, причом так жорстко, що жіноча половина цієї професії надає перевагу життю в Німеччині на допомогу. І фактично є поодинокі продажі готових квартир з ремонтом. Забудовники ведуть імітацію будіаництва, ну а інвестори не лохи і ведуть себе відповідно.
roberto dark написав:А це ще поки є електрика, вода, працює каналізація і не почалася зима.
коли лупанули 10 жовтня по Лємбергу - почався 2 великий виїзд з міста 10-11 числа натовпи людей валили з валізами на вокзали/автовокзали і драпали машинами у деяких районах відновили постачання е/е після обіду, у деяких до 22-00. ще були проблеми 11 жовтня - у кількох мікрорайонах не було е/е протягом дня. Увечері відновили всюди. Потім кілька днів вимикали порайонно, як де, було по 4 год, були такі, що сиділи без е/е і по 10 год. Зараз напруга деколи скаче від 190 до 240.
Певно тра утікати в село, де є криниця, патики/дрова і всяка живність у сусідів
roberto dark написав:А це ще поки є електрика, вода, працює каналізація і не почалася зима.
коли лупанули 10 жовтня по Лємбергу - почався 2 великий виїзд з міста 10-11 числа натовпи людей валили з валізами на вокзали/автовокзали і драпали машинами у деяких районах відновили постачання е/е після обіду, у деяких до 22-00. ще були проблеми 11 жовтня - у кількох мікрорайонах не було е/е протягом дня. Увечері відновили всюди. Потім кілька днів вимикали порайонно, як де, було по 4 год, були такі, що сиділи без е/е і по 10 год. Зараз напруга деколи скаче від 190 до 240.
Певно тра утікати в село, де є криниця, патики/дрова і всяка живність у сусідів
В мене в селі десь о 14.00 електрику відновили, хоч до Жирівки, де довбанули підстанцію по прямій всього 5 км. В мене, аж скло задрижало, як там вибухнуло.
п.с А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?
Ліфт ще не запущений, але вже скоро мають запустити.
Бідні люди... Добре що 6 поверх, а не 11. Успіх, у Вас в договорі як прописано - квартира здається в готовому до життя будинку? Тобто прописано в договорі наявність працюючого ліфта, води, каналізації та електрики?
п.с А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?
Ліфт ще не запущений, але вже скоро мають запустити.
Бідні люди... Добре що 6 поверх, а не 11. Успіх, у Вас в договорі як прописано - квартира здається в готовому до життя будинку? Тобто прописано в договорі наявність працюючого ліфта, води, каналізації та електрики?
родич у британії взяв квартиру кілька років тому. (той самий гівнючий ріел будував ) отримав на 1,5 року пізніше за вказаний у договорі термін. вікна викинув нах - дешеве гівно - квартиру продувало наскрізь. котел викинув нах - зовсім не грів. підстанція не була розрахована на ту кількість квартир - вибивало е/е щодня жінка прогулювалась із дитиною по балкону, бо не було змоги спуститись униз. машину ставить десь у дворі на Я.Мудрого, бо місць не стало із вводом перших будинків
roberto dark написав:А це ще поки є електрика, вода, працює каналізація і не почалася зима.
коли лупанули 10 жовтня по Лємбергу - почався 2 великий виїзд з міста 10-11 числа натовпи людей валили з валізами на вокзали/автовокзали і драпали машинами у деяких районах відновили постачання е/е після обіду, у деяких до 22-00. ще були проблеми 11 жовтня - у кількох мікрорайонах не було е/е протягом дня. Увечері відновили всюди. Потім кілька днів вимикали порайонно, як де, було по 4 год, були такі, що сиділи без е/е і по 10 год. Зараз напруга деколи скаче від 190 до 240.
Певно тра утікати в село, де є криниця, патики/дрова і всяка живність у сусідів
Топлю собі пічечку, і не чекаю коли Андрійко ввімкне опалення. А гаражі напоготові 5 кВт генератор. До найближчого джерела десь 1, 3 км. Як буде повна дупа, то причеплю до ровера 2 баклажки 20 л і привезу потихеньку воду. 😎
У Львові задіяли додаткові сили поліції для попередження злочинів біля магазинів та у спальних районах Додатковий особовий склад наблизили до магазинів, банківських установ, об’єктів критичної інфраструктури і т. п. для унеможливлення крадіжок та інших злочинів.
Поліцейські перевіряли усі транспортні засоби та всіх підозрілих осіб. Звертали увагу на приватний сектор та двори в спальних районах.