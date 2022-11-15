RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 950951952953
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:52

квіточка зів"яла не розпустившися.

  BIGor написав:
  Успіх написав:Вилетіла перша ластівка сусідів сусіднього будинку))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qa7oq.html
Шкода, що лише одна і не смарт, а 50м2

Тож попереду - найцікавіше!))

п.с
А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?

Ліфт ще не запущений, але вже скоро мають запустити.

Бідні люди... Добре що 6 поверх, а не 11.
Успіх, у Вас в договорі як прописано - квартира здається в готовому до життя будинку? Тобто прописано в договорі наявність працюючого ліфта, води, каналізації та електрики?

квіточка зів"яла не розпустившися.

  jump написав:15.11-16.11 від приблизно 16-40 і до 03-00 ночі без е/е і води...
16.11 - з 8-10 і до 15-00 без е/е і з водою...

Внаслідок ракетних ударів на території Львівщини три об‘єкти енергетичної інфраструктури зазнали критичних ушкоджень

Наслідки ракетної атаки: на Львівщині одночасно користуватися електроенергією можуть 30 відсотків абонентів — ОВА
Щоб повністю відновити роботу потрібно близько року


в Бучі, напр.
Підсумуємо прийняті рішення:

1. У зв'язку з постійним відключенням електроенергії і повітряними тривогами неможливо організувати будівельний процес без порушення його технологій. Також є неможливим вчасне виконання фасадних та внутрішніх робіт через ускладнення системної роботи з підрядними компаніями, зриви поставок і приймання бетону, арматури і недоступність безперебійної роботи баштового крану.

2. Неможливо спланувати роботи з підрядниками за всіма будівельними напрямками: встановлення вікон, фасадні роботи, внутрішньо-оздоблювальні роботи, благоустрій території.

3. В регіоні були суттєво пошкоджені мережі, внаслідок чого зараз немає необхідної потужності для забезпечення нормального функціонування будівництва.

4. Щодо введення будинку 7.5 (7.2.1 та 7.2.2) в експлуатацію: наразі будинок неможливо підключити до комунікацій, так як ресурс області працює на відновлення загальноміських мереж об'єктів критичної інфраструктури. Також пошкоджено фасад внаслідок ведення бойових дій. Тому, термін введення будинку в експлуатацію перенесено на весну, за умови, що ситуація в країні вирішиться позитивно і нормалізується робота будівельної галузі.

5. Поки триває війна, Київ та область потерпають від повітряних тривог і постійних непрогнозованих ракетних обстрілів, що робить неможливою роботу будівельників за графіком. Тому Забудовник прийняв рішення перенести будівництво житлових секцій масиву на кінець березня-квітня 2023 року, коли, за спільними сподіваннями, налагодиться загальна ситуація в Україні і відновиться можливість нормалізувати будівельний процес.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30003
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 950951952953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6286 4803892
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лис, 2022 17:14
BIGor
нерухомість Іспанії
Олежан » Вів 15 лис, 2022 10:12
7 7639
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лис, 2022 10:25
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2330, 2331, 2332
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23317 14073530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лис, 2022 01:30
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5466)
16.11.2022 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.