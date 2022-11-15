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п.с А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?
Ліфт ще не запущений, але вже скоро мають запустити.
Бідні люди... Добре що 6 поверх, а не 11. Успіх, у Вас в договорі як прописано - квартира здається в готовому до життя будинку? Тобто прописано в договорі наявність працюючого ліфта, води, каналізації та електрики?
квіточка зів"яла не розпустившися.
jump написав:15.11-16.11 від приблизно 16-40 і до 03-00 ночі без е/е і води... 16.11 - з 8-10 і до 15-00 без е/е і з водою...
Внаслідок ракетних ударів на території Львівщини три об‘єкти енергетичної інфраструктури зазнали критичних ушкоджень
Наслідки ракетної атаки: на Львівщині одночасно користуватися електроенергією можуть 30 відсотків абонентів — ОВА Щоб повністю відновити роботу потрібно близько року
в Бучі, напр. Підсумуємо прийняті рішення:
1. У зв'язку з постійним відключенням електроенергії і повітряними тривогами неможливо організувати будівельний процес без порушення його технологій. Також є неможливим вчасне виконання фасадних та внутрішніх робіт через ускладнення системної роботи з підрядними компаніями, зриви поставок і приймання бетону, арматури і недоступність безперебійної роботи баштового крану.
2. Неможливо спланувати роботи з підрядниками за всіма будівельними напрямками: встановлення вікон, фасадні роботи, внутрішньо-оздоблювальні роботи, благоустрій території.
3. В регіоні були суттєво пошкоджені мережі, внаслідок чого зараз немає необхідної потужності для забезпечення нормального функціонування будівництва.
4. Щодо введення будинку 7.5 (7.2.1 та 7.2.2) в експлуатацію: наразі будинок неможливо підключити до комунікацій, так як ресурс області працює на відновлення загальноміських мереж об'єктів критичної інфраструктури. Також пошкоджено фасад внаслідок ведення бойових дій. Тому, термін введення будинку в експлуатацію перенесено на весну, за умови, що ситуація в країні вирішиться позитивно і нормалізується робота будівельної галузі.
5. Поки триває війна, Київ та область потерпають від повітряних тривог і постійних непрогнозованих ракетних обстрілів, що робить неможливою роботу будівельників за графіком. Тому Забудовник прийняв рішення перенести будівництво житлових секцій масиву на кінець березня-квітня 2023 року, коли, за спільними сподіваннями, налагодиться загальна ситуація в Україні і відновиться можливість нормалізувати будівельний процес.