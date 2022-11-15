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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 950951952953
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:52

квіточка зів"яла не розпустившися.

  BIGor написав:
  Успіх написав:Вилетіла перша ластівка сусідів сусіднього будинку))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qa7oq.html
Шкода, що лише одна і не смарт, а 50м2

Тож попереду - найцікавіше!))

п.с
А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?

Ліфт ще не запущений, але вже скоро мають запустити.

Бідні люди... Добре що 6 поверх, а не 11.
Успіх, у Вас в договорі як прописано - квартира здається в готовому до життя будинку? Тобто прописано в договорі наявність працюючого ліфта, води, каналізації та електрики?

квіточка зів"яла не розпустившися.

  jump написав:15.11-16.11 від приблизно 16-40 і до 03-00 ночі без е/е і води...
16.11 - з 8-10 і до 15-00 без е/е і з водою...

Внаслідок ракетних ударів на території Львівщини три об‘єкти енергетичної інфраструктури зазнали критичних ушкоджень

Наслідки ракетної атаки: на Львівщині одночасно користуватися електроенергією можуть 30 відсотків абонентів — ОВА
Щоб повністю відновити роботу потрібно близько року


в Бучі, напр.
Підсумуємо прийняті рішення:

1. У зв'язку з постійним відключенням електроенергії і повітряними тривогами неможливо організувати будівельний процес без порушення його технологій. Також є неможливим вчасне виконання фасадних та внутрішніх робіт через ускладнення системної роботи з підрядними компаніями, зриви поставок і приймання бетону, арматури і недоступність безперебійної роботи баштового крану.

2. Неможливо спланувати роботи з підрядниками за всіма будівельними напрямками: встановлення вікон, фасадні роботи, внутрішньо-оздоблювальні роботи, благоустрій території.

3. В регіоні були суттєво пошкоджені мережі, внаслідок чого зараз немає необхідної потужності для забезпечення нормального функціонування будівництва.

4. Щодо введення будинку 7.5 (7.2.1 та 7.2.2) в експлуатацію: наразі будинок неможливо підключити до комунікацій, так як ресурс області працює на відновлення загальноміських мереж об'єктів критичної інфраструктури. Також пошкоджено фасад внаслідок ведення бойових дій. Тому, термін введення будинку в експлуатацію перенесено на весну, за умови, що ситуація в країні вирішиться позитивно і нормалізується робота будівельної галузі.

5. Поки триває війна, Київ та область потерпають від повітряних тривог і постійних непрогнозованих ракетних обстрілів, що робить неможливою роботу будівельників за графіком. Тому Забудовник прийняв рішення перенести будівництво житлових секцій масиву на кінець березня-квітня 2023 року, коли, за спільними сподіваннями, налагодиться загальна ситуація в Україні і відновиться можливість нормалізувати будівельний процес.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:44

16.11 надвечір знову вимкнули і до ночі - блд! :evil:
3 год від рання і до ночі була е/е... :cry:

знову якісь блд графіки відключення двіччі по 4 год., а по факту на 10+ год...блд... :|

як живе народ з електричним плитами в курниках-термітниках - хз :shock:
jump
 
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