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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 951952953954>
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:52

квіточка зів"яла не розпустившися.

  BIGor написав:
  Успіх написав:Вилетіла перша ластівка сусідів сусіднього будинку))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qa7oq.html
Шкода, що лише одна і не смарт, а 50м2

Тож попереду - найцікавіше!))

п.с
А може ще хтось на інших сайтах знайде оренду квартир з мого ЖК?

Ліфт ще не запущений, але вже скоро мають запустити.

Бідні люди... Добре що 6 поверх, а не 11.
Успіх, у Вас в договорі як прописано - квартира здається в готовому до життя будинку? Тобто прописано в договорі наявність працюючого ліфта, води, каналізації та електрики?

квіточка зів"яла не розпустившися.

  jump написав:15.11-16.11 від приблизно 16-40 і до 03-00 ночі без е/е і води...
16.11 - з 8-10 і до 15-00 без е/е і з водою...

Внаслідок ракетних ударів на території Львівщини три об‘єкти енергетичної інфраструктури зазнали критичних ушкоджень

Наслідки ракетної атаки: на Львівщині одночасно користуватися електроенергією можуть 30 відсотків абонентів — ОВА
Щоб повністю відновити роботу потрібно близько року


в Бучі, напр.
Підсумуємо прийняті рішення:

1. У зв'язку з постійним відключенням електроенергії і повітряними тривогами неможливо організувати будівельний процес без порушення його технологій. Також є неможливим вчасне виконання фасадних та внутрішніх робіт через ускладнення системної роботи з підрядними компаніями, зриви поставок і приймання бетону, арматури і недоступність безперебійної роботи баштового крану.

2. Неможливо спланувати роботи з підрядниками за всіма будівельними напрямками: встановлення вікон, фасадні роботи, внутрішньо-оздоблювальні роботи, благоустрій території.

3. В регіоні були суттєво пошкоджені мережі, внаслідок чого зараз немає необхідної потужності для забезпечення нормального функціонування будівництва.

4. Щодо введення будинку 7.5 (7.2.1 та 7.2.2) в експлуатацію: наразі будинок неможливо підключити до комунікацій, так як ресурс області працює на відновлення загальноміських мереж об'єктів критичної інфраструктури. Також пошкоджено фасад внаслідок ведення бойових дій. Тому, термін введення будинку в експлуатацію перенесено на весну, за умови, що ситуація в країні вирішиться позитивно і нормалізується робота будівельної галузі.

5. Поки триває війна, Київ та область потерпають від повітряних тривог і постійних непрогнозованих ракетних обстрілів, що робить неможливою роботу будівельників за графіком. Тому Забудовник прийняв рішення перенести будівництво житлових секцій масиву на кінець березня-квітня 2023 року, коли, за спільними сподіваннями, налагодиться загальна ситуація в Україні і відновиться можливість нормалізувати будівельний процес.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:44

16.11 надвечір знову вимкнули і до ночі - блд! :evil:
3 год від рання і до ночі була е/е... :cry:

знову якісь блд графіки відключення двіччі по 4 год., а по факту на 10+ год...блд... :|

як живе народ з електричним плитами в курниках-термітниках - хз :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:06

  jump написав:16.11 надвечір знову вимкнули і до ночі - блд! :evil:
3 год від рання і до ночі була е/е... :cry:

знову якісь блд графіки відключення двіччі по 4 год., а по факту на 10+ год...блд... :|

як живе народ з електричним плитами в курниках-термітниках - хз :shock:

Коли ще буде нагода романтично посидіти при свічках?! Добре, що від бабці разом із квартирою получив в спадок відро свічок. 💪
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:44

  jump написав:
коли лупанули 10 жовтня по Лємбергу - почався 2 великий виїзд з міста 8)
10-11 числа натовпи людей валили з валізами на вокзали/автовокзали і драпали машинами


Да вся Польша и так забита "самыми потерпевшими" с западной части страны,качающими там права и ведущих себя не лучшим образом,как будто им все должны,занимая местах по сути тех,кто пострадал наиболее и у кого не осталось ничего в жизни.Куда ж еще тікать?? Дома целы,работа есть,бизнес фурычит....арендный в том числе. Пару ракет упало?? А-я-я-й,так страшно....А если б грады лягли,метрах в 30,или Ураганы,когда у тебя полбашки немеет от контузии...И это происходило бы ежедневно??Когда можешь идти и в любой момент,этот мерзкий "пи-у" над головой и тут же "куяк"...Великий виЇзд з валізами..Из самой безопасной части страны???Да,однако.Что тут сказать...
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:39

На заході України селян закликають прихистити на зиму мешканців обласних центрів

Через високу ймовірність відсутності опалення у багатоповерхівках

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає жителів багатоповерхових житлових будинків на зиму виїхати до села. Він переконаний, що ситуація з електропостачанням тільки погіршуватиметься, повідомляє «ТСН».

Марцінків переконаний, що ситуація із відсутністю електрики тільки погіршуватиметься. Може статись так, що світла не буде кілька днів. Мер Івано-Франківська додав, що місто готує пункти обігріву для жителів багатоповерхівок, проте вони можуть не вмістити усіх охочих, а тому Марцінків закликав жителів міста переїжджати до села.

«Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості чи в індивідуальних будинках. Хтось може має родину, знайомих в селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати у багатоквартирних будинках», – пояснив міський голова.

Також мер Франківська закликав жителів прилеглих сіл прихистити жінок та дітей з міських багатоповерхівок. Руслан Марцінків додав, що через російські обстріли 53 багатоповерхівки у Франківську залишились без опалення.



у Львівській області по містечках/селах також масові вимкнення е/е, місцевим самим би якось це пережити, як же ще когось прихистити?! :oops: 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:42

  osafly написав:Великий виЇзд з валізами..Из самой безопасной части страны???Да,однако.Что тут сказать...


виїжджали масово саме понаєхі з центру/сходу, які тут позаймали усі квартири/будинки 8)

а найбезпечніше певно хіба на Закарпатті та в Чернівецькій області 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:09

  jump написав:
  osafly написав:Великий виЇзд з валізами..Из самой безопасной части страны???Да,однако.Что тут сказать...


виїжджали масово саме понаєхі з центру/сходу, які тут позаймали усі квартири/будинки 8)

а найбезпечніше певно хіба на Закарпатті та в Чернівецькій області 8)


Так-так,позанімали усі будинки,а місцеві мешканці-бідолаги поздававши їм свої обідрані холупи overpriced,тепер так страждають у Польщі,шо на місті тих же Поляків,їх давно пора повернути додому,та перестати заглядати у дупу,прошу пробачення за мій хфранцюзьский,а приймати людей і надавати допомогу хочаб по принципу самої України(терріторіальний принцип ведення бойових дій та окупованих терріторій),а не просто за паспортом,позбиравши у себе усіх бомжів з західу та хитрож... дільців без честі і совісті.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:28

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Элітна квартира по львівьки:
https://bazar.ua/uk/lvov/nedvizhimost/p ... 74194.html
Пля, той будинок збудований вже більше 10 років тому, а людина не спромоглася зробити ремонт?! Видно інвештор типа Дрлярчика(тіко майтки продавав не на ринку Сихівській, а в бутіку на Південному😎
Востаннє редагувалось Bolt в Нед 20 лис, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:53

  Bolt написав:Элітна квартира по львівьки:
https://bazar.ua/uk/lvov/nedvizhimost/p ... 74194.html
Пля, той будинок збудований вже більше 10 років тому, а людина не спромоглася зробити ремонт?! Видно інвештор типа Дрлярчика(тіко майки продавав не на ринку Сихівській, а в бутіеу на Південному😎


Квартира знаходиться в клубній елітній малоквартирній новобудові.

:shock:

12 поверхів

...
що тоді казати за ріеловські термітники на Левандівці? бізнес клас в низькоповерховій забудові? танхаузи?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:58

  flyman написав:
  Bolt написав:Элітна квартира по львівьки:
https://bazar.ua/uk/lvov/nedvizhimost/p ... 74194.html
Пля, той будинок збудований вже більше 10 років тому, а людина не спромоглася зробити ремонт?! Видно інвештор типа Дрлярчика(тіко майки продавав не на ринку Сихівській, а в бутіеу на Південному😎


Квартира знаходиться в клубній елітній малоквартирній новобудові.

:shock:

12 поверхів

...
що тоді казати за ріеловські термітники на Левандівці? бізнес клас в низькоповерховій забудові? танхаузи?

Той будинок починали, ще коли я жив там поруч з польскі консульством, можливи і 15 років тому. Його доволі довго мучали, декілька років. Видно тяжко було знайті елітних інвешторів. 😸
Пи. Си. Там настільки,, вільне планування", що навіть не спромоглася написати к-сть квадратних метрів.
Пи. Си. Там по тій Кубанській трохи далі пройти, там дійсно є єлітні таунзауси-20 хв пішки до центру Львова.
Bolt
 
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