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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 11:10

osafly
Срочно сдать хату за 10к и выехать в безопасную Польшу )

У меня коллеги умудрились снять квартиру за евро) хозяева так и сказали: евро или злотые :D
Andrey2512
 
Повідомлень: 395
З нами з: 04.04.22
Подякував: 22 раз.
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  #<1 ... 951952953954
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