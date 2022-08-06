osafly
Срочно сдать хату за 10к и выехать в безопасную Польшу )
У меня коллеги умудрились снять квартиру за евро) хозяева так и сказали: евро или злотые
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 11:10
osafly
Срочно сдать хату за 10к и выехать в безопасную Польшу )
У меня коллеги умудрились снять квартиру за евро) хозяева так и сказали: евро или злотые
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:02
Это не ко мне Andrey2512-тут Вы не по адресу.Адресуйте это тем мародерам,которые воюют исключительно одни за всю Украину,которые продолжают ее делить и мнить себя пупами земли...у которых с головой,совсем не порядок...причем явный.
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