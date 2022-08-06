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Bolt написав:Элітна квартира по львівьки: https://bazar.ua/uk/lvov/nedvizhimost/p ... 74194.html Пля, той будинок збудований вже більше 10 років тому, а людина не спромоглася зробити ремонт?! Видно інвештор типа Дрлярчика(тіко майки продавав не на ринку Сихівській, а в бутіеу на Південному😎
Квартира знаходиться в клубній елітній малоквартирній новобудові.
12 поверхів
... що тоді казати за ріеловські термітники на Левандівці? бізнес клас в низькоповерховій забудові? танхаузи?
Той будинок починали, ще коли я жив там поруч з польскі консульством, можливи і 15 років тому. Його доволі довго мучали, декілька років. Видно тяжко було знайті елітних інвешторів. 😸 Пи. Си. Там настільки,, вільне планування", що навіть не спромоглася написати к-сть квадратних метрів. Пи. Си. Там по тій Кубанській трохи далі пройти, там дійсно є єлітні таунзауси-20 хв пішки до центру Львова.
Andrey2512 написав:osafly Срочно сдать хату за 10к и выехать в безопасную Польшу )
Это не ко мне Andrey2512-тут Вы не по адресу.Адресуйте это тем мародерам,которые воюют исключительно одни за всю Украину,которые продолжают ее делить и мнить себя пупами земли...у которых с головой,совсем не порядок...причем явный.
roberto dark написав:Як там ситуація шановні львівяни у нашому місті? Я так розумію в центрі і близьких до нього "панських" районах проблеми з електрикою вже повністю вирішили? Можна на днях приїзжати чи що?
4+4 години щодня вимкнення, крім цих суботи та неділі-було по 1 год.
деякі райони 6-8 год підряд без е/е. + цей час може бути продовжений на 1-2год., оскільки їздуни-вимикачі е/е при тривозі смалять дзигара, а вмикати не їдуть
маркети вимикають також.
різноманітні підприємства прийняли рішення поки не працювати, оскільки графіки не завжди діють, можуть вимкнути як на 4 так і на 6/8 год. підряд.
дехто з комерції підстраховується генераторами, але коли це окупно (бензу/дизель тра заливати каністрами)
тупить кс/водафон.
деколи слабкий напір води. завтра на кількох вулицях вимикають газ.