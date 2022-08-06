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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:58

  flyman написав:
  Bolt написав:Элітна квартира по львівьки:
https://bazar.ua/uk/lvov/nedvizhimost/p ... 74194.html
Пля, той будинок збудований вже більше 10 років тому, а людина не спромоглася зробити ремонт?! Видно інвештор типа Дрлярчика(тіко майки продавав не на ринку Сихівській, а в бутіеу на Південному😎


Квартира знаходиться в клубній елітній малоквартирній новобудові.

:shock:

12 поверхів

...
що тоді казати за ріеловські термітники на Левандівці? бізнес клас в низькоповерховій забудові? танхаузи?

Той будинок починали, ще коли я жив там поруч з польскі консульством, можливи і 15 років тому. Його доволі довго мучали, декілька років. Видно тяжко було знайті елітних інвешторів. 😸
Пи. Си. Там настільки,, вільне планування", що навіть не спромоглася написати к-сть квадратних метрів.
Пи. Си. Там по тій Кубанській трохи далі пройти, там дійсно є єлітні таунзауси-20 хв пішки до центру Львова.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 11:10

osafly
Срочно сдать хату за 10к и выехать в безопасную Польшу )

У меня коллеги умудрились снять квартиру за евро) хозяева так и сказали: евро или злотые :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:02

  Andrey2512 написав:osafly
Срочно сдать хату за 10к и выехать в безопасную Польшу )


Это не ко мне Andrey2512-тут Вы не по адресу.Адресуйте это тем мародерам,которые воюют исключительно одни за всю Украину,которые продолжают ее делить и мнить себя пупами земли...у которых с головой,совсем не порядок...причем явный.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:42

Як там ситуація шановні львівяни у нашому місті? Я так розумію в центрі і близьких до нього "панських" районах проблеми з електрикою вже повністю вирішили? Можна на днях приїзжати чи що?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:27

  roberto dark написав:Як там ситуація шановні львівяни у нашому місті? Я так розумію в центрі і близьких до нього "панських" районах проблеми з електрикою вже повністю вирішили? Можна на днях приїзжати чи що?


4+4 години щодня вимкнення, крім цих суботи та неділі-було по 1 год.

деякі райони 6-8 год підряд без е/е. + цей час може бути продовжений на 1-2год., оскільки їздуни-вимикачі е/е при тривозі смалять дзигара, а вмикати не їдуть :(

маркети вимикають також.

різноманітні підприємства прийняли рішення поки не працювати, оскільки графіки не завжди діють, можуть вимкнути як на 4 так і на 6/8 год. підряд.

дехто з комерції підстраховується генераторами, але коли це окупно (бензу/дизель тра заливати каністрами)

тупить кс/водафон.

деколи слабкий напір води. завтра на кількох вулицях вимикають газ.
jump
 
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  #<1 ... 951952953954
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