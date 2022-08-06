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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:25

  roberto dark написав:
  deus_igrok написав:Бічна вул.Київської по 6-8 год немає світла ) за містом в радіусі 15км така ж ситуація )
Але адаптуємося)

То ми з вами сусіди. А чим отоплюєтесь коли немає електрики якщо не секрет?


Це офіс, фабрика бібльос.
В них є котельня, і генератор - для котельні. Це забезпечує 11-12 тепла зараз.
Решта градусів до 19 добираємо дуйкою.
А коли є прекрасна половина офісу , то ще 3-4 градуса добираємо панеллю.
deus_igrok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:57

  deus_igrok написав:
  roberto dark написав:
  deus_igrok написав:Бічна вул.Київської по 6-8 год немає світла ) за містом в радіусі 15км така ж ситуація )
Але адаптуємося)

То ми з вами сусіди. А чим отоплюєтесь коли немає електрики якщо не секрет?


Це офіс, фабрика бібльос.
В них є котельня, і генератор - для котельні. Це забезпечує 11-12 тепла зараз.
Решта градусів до 19 добираємо дуйкою.
А коли є прекрасна половина офісу , то ще 3-4 градуса добираємо панеллю.

Гарний спосіб ви придумали розігріватись із прекрасною половиною ваших колег)). Наскільки розумію у Львові не те, що район чи вулиця , а кожен будинок- це окрема історія із подачею електрики. У мене 4й день підряд не виключали там, до сьогодні звичайно.
roberto dark
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