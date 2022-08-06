Це офіс, фабрика бібльос.
В них є котельня, і генератор - для котельні. Це забезпечує 11-12 тепла зараз.
Решта градусів до 19 добираємо дуйкою.
А коли є прекрасна половина офісу , то ще 3-4 градуса добираємо панеллю.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 23:25
Це офіс, фабрика бібльос.
В них є котельня, і генератор - для котельні. Це забезпечує 11-12 тепла зараз.
Решта градусів до 19 добираємо дуйкою.
А коли є прекрасна половина офісу , то ще 3-4 градуса добираємо панеллю.
Додано: Сер 23 лис, 2022 22:57
Гарний спосіб ви придумали розігріватись із прекрасною половиною ваших колег)). Наскільки розумію у Львові не те, що район чи вулиця , а кожен будинок- це окрема історія із подачею електрики. У мене 4й день підряд не виключали там, до сьогодні звичайно.
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