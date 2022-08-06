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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:25

  roberto dark написав:
  deus_igrok написав:Бічна вул.Київської по 6-8 год немає світла ) за містом в радіусі 15км така ж ситуація )
Але адаптуємося)

То ми з вами сусіди. А чим отоплюєтесь коли немає електрики якщо не секрет?


Це офіс, фабрика бібльос.
В них є котельня, і генератор - для котельні. Це забезпечує 11-12 тепла зараз.
Решта градусів до 19 добираємо дуйкою.
А коли є прекрасна половина офісу , то ще 3-4 градуса добираємо панеллю.
deus_igrok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 22:57

  deus_igrok написав:
  roberto dark написав:
  deus_igrok написав:Бічна вул.Київської по 6-8 год немає світла ) за містом в радіусі 15км така ж ситуація )
Але адаптуємося)

То ми з вами сусіди. А чим отоплюєтесь коли немає електрики якщо не секрет?


Це офіс, фабрика бібльос.
В них є котельня, і генератор - для котельні. Це забезпечує 11-12 тепла зараз.
Решта градусів до 19 добираємо дуйкою.
А коли є прекрасна половина офісу , то ще 3-4 градуса добираємо панеллю.

Гарний спосіб ви придумали розігріватись із прекрасною половиною ваших колег)). Наскільки розумію у Львові не те, що район чи вулиця , а кожен будинок- це окрема історія із подачею електрики. У мене 4й день підряд не виключали там, до сьогодні звичайно.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:26

25,5 год без е/е!

вчора від 9-ї як вирубали, сьогодні біля 11- увімкнули
післявчора (після удару) від обіду не було, десь по 19-00 почали подавати, частково вночі було, потім порайонно почали вирубувати

темні вулиці, вимкнені світлофори, черги на заправках, які мали генератори
люди, що прийшли на роботу і поплентали назад.
відсутній електротранспорт
у кого ледь теплі батареї, у кого холодні як ноги мерця
болото, бруд, патьоки снігу з водою, ліхтарики у населення на чолі
таблички на дверях "Працюємо з 01.12.2022р.
відсутній нет, впав кс/мтс
свічки у ще працюючих кіосках, продавці як примарні тіні за темними прилавками

єдині острівці тепла та світла - АТБ/Метро.
Арсен лише освітлення біля кас, Рукавичка закрита.

Привіт - 90-і і віялові відімкнення.

Тотальний

Сьогодні у частини населення є світло, у частини далі вимкнене, перемикають як забажають, ніякі графіки не діють...

Ще один такий удар і то вже буде певно на тиждень... :shock:



Bolt, що у Вас? Як Наварія?
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:53

  jump написав:Bolt, що у Вас? Як Наварія?


У приятелів в Малечковичах - це поруч з Наварією - великий будинок - побудований в 2018 році - кажуть, що не так все погано.
В них мудро зроблений камін - розведення тепла трубами по всьому будинку.
Дровами буковими запаслися.
Є скважина.
Для двоконтурного газового котла ї ось така забавка:
https://www.e-stoktan.com/urun/ecoflow- ... 6KrHrE8gWw
Зараз зв"язався ще з прителями в Рясне-Руьке - теж великий 2-о поверховий будинок і зроблено від каміна розведення тепла по всіх кімнатах.
Так ось:
- з опаленням проблем намає, бо є камін і розведення труб по всіх кімнатах.
- вчора ввечері сиділи при свічках перед каміном та грали з дітьми в карти.
- посиділи добу без електрики - зачухали потилцю. Вирішили купити бензогенератор.

Тут на львів"ян чекають підводні камені:
- сусід запропонував який "чудовий" - бере 20 літрів бензину за годину;
- купив китайський - а він не забезпечує заявлену потужність глохне - віддав назад.
- завтра буде купувати щось пристойне - я порадив від ТМ Хьюндай - в мене такий був - перевірена особисто річ або турецького виробництва.

Добрі люди навезли у Львів повний асортимент і ціни хороші: потужністю 3 кВа - 40 000 гривень, або "тища баксів".
В Туреччині такі коштують (не Китай) близько 8 000 лір - 16 000 гривень.
Гарний профіт мають українці на украінцях.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 25 лис, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:07

  jump написав:25,5 год без е/е!

вчора від 9-ї як вирубали, сьогодні біля 11- увімкнули
післявчора (після удару) від обіду не було, десь по 19-00 почали подавати, частково вночі було, потім порайонно почали вирубувати

темні вулиці, вимкнені світлофори, черги на заправках, які мали генератори
люди, що прийшли на роботу і поплентали назад.
відсутній електротранспорт
у кого ледь теплі батареї, у кого холодні як ноги мерця
болото, бруд, патьоки снігу з водою, ліхтарики у населення на чолі
таблички на дверях "Працюємо з 01.12.2022р.
відсутній нет, впав кс/мтс
свічки у ще працюючих кіосках, продавці як примарні тіні за темними прилавками

єдині острівці тепла та світла - АТБ/Метро.
Арсен лише освітлення біля кас, Рукавичка закрита.

Привіт - 90-і і віялові відімкнення.

Тотальний

Сьогодні у частини населення є світло, у частини далі вимкнене, перемикають як забажають, ніякі графіки не діють...

Ще один такий удар і то вже буде певно на тиждень... :shock:



Bolt, що у Вас? Як Наварія?

Я не в Наварії живу, а на протилежному боці озера. Коли по підстанції попали, до ночі світла не було. Зараз по графіку два рази на добу на 4 год вирубають 8-12, потім 18-22, на наступний день зміщення на 4 год. З опаленням проблем нема 5 - 6кВт них газових конвекторів(термореле без електрики) +16кВТ камінофен в цоколі. Наразі утримую в цоколі +13-15°, поверхи +18-19°Розхід 6 кубів газу доба+раз в декілька днів підтоплюю дровами(скоріше для романтики-файно в темноте при вогні в камінні сидіти) . В принципі, враховуючи, що ціну газу не піднімали, можна не економити, але солідаризуюся з мешканцями Львова, в яких періодично зникає опалення. В резерві, ще 5кВт генератор, але тисне жаба-1л/год.
Інтернет стаціонарний вирубає разом зі світлом, мобільний практично завжди є.
Коли останній раз одна ракет не попала в підстанцію, а рощірвалась в Солонці добряче вдарило по шибках. По прямій десь з 4 км до мене буде. 😾
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