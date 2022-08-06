Це офіс, фабрика бібльос.
В них є котельня, і генератор - для котельні. Це забезпечує 11-12 тепла зараз.
Решта градусів до 19 добираємо дуйкою.
А коли є прекрасна половина офісу , то ще 3-4 градуса добираємо панеллю.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 23:25
Це офіс, фабрика бібльос.
В них є котельня, і генератор - для котельні. Це забезпечує 11-12 тепла зараз.
Решта градусів до 19 добираємо дуйкою.
А коли є прекрасна половина офісу , то ще 3-4 градуса добираємо панеллю.
Додано: Сер 23 лис, 2022 22:57
Гарний спосіб ви придумали розігріватись із прекрасною половиною ваших колег)). Наскільки розумію у Львові не те, що район чи вулиця , а кожен будинок- це окрема історія із подачею електрики. У мене 4й день підряд не виключали там, до сьогодні звичайно.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:26
25,5 год без е/е!
вчора від 9-ї як вирубали, сьогодні біля 11- увімкнули
післявчора (після удару) від обіду не було, десь по 19-00 почали подавати, частково вночі було, потім порайонно почали вирубувати
темні вулиці, вимкнені світлофори, черги на заправках, які мали генератори
люди, що прийшли на роботу і поплентали назад.
відсутній електротранспорт
у кого ледь теплі батареї, у кого холодні як ноги мерця
болото, бруд, патьоки снігу з водою, ліхтарики у населення на чолі
таблички на дверях "Працюємо з 01.12.2022р.
відсутній нет, впав кс/мтс
свічки у ще працюючих кіосках, продавці як примарні тіні за темними прилавками
єдині острівці тепла та світла - АТБ/Метро.
Арсен лише освітлення біля кас, Рукавичка закрита.
Привіт - 90-і і віялові відімкнення.
Тотальний
Сьогодні у частини населення є світло, у частини далі вимкнене, перемикають як забажають, ніякі графіки не діють...
Ще один такий удар і то вже буде певно на тиждень...
Bolt, що у Вас? Як Наварія?
Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:53
У приятелів в Малечковичах - це поруч з Наварією - великий будинок - побудований в 2018 році - кажуть, що не так все погано.
В них мудро зроблений камін - розведення тепла трубами по всьому будинку.
Дровами буковими запаслися.
Є скважина.
Для двоконтурного газового котла ї ось така забавка:
Зараз зв"язався ще з прителями в Рясне-Руьке - теж великий 2-о поверховий будинок і зроблено від каміна розведення тепла по всіх кімнатах.
Так ось:
- з опаленням проблем намає, бо є камін і розведення труб по всіх кімнатах.
- вчора ввечері сиділи при свічках перед каміном та грали з дітьми в карти.
- посиділи добу без електрики - зачухали потилцю. Вирішили купити бензогенератор.
Тут на львів"ян чекають підводні камені:
- сусід запропонував який "чудовий" - бере 20 літрів бензину за годину;
- купив китайський - а він не забезпечує заявлену потужність глохне - віддав назад.
- завтра буде купувати щось пристойне - я порадив від ТМ Хьюндай - в мене такий був - перевірена особисто річ або турецького виробництва.
Добрі люди навезли у Львів повний асортимент і ціни хороші: потужністю 3 кВа - 40 000 гривень, або як сказали "тища баксів".
В Туреччині такі коштують (не Китай) близько 8 500 лір - 17 000 гривень.
Гарний профіт...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 25 лис, 2022 15:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:07
Я не в Наварії живу, а на протилежному боці озера. Коли по підстанції попали, до ночі світла не було. Зараз по графіку два рази на добу на 4 год вирубають 8-12, потім 18-22, на наступний день зміщення на 4 год. З опаленням проблем нема 5 - 6кВт них газових конвекторів(термореле без електрики) +16кВТ камінофен в цоколі. Наразі утримую в цоколі +13-15°, поверхи +18-19°Розхід 6 кубів газу доба+раз в декілька днів підтоплюю дровами(скоріше для романтики-файно в темноте при вогні в камінні сидіти) . В принципі, враховуючи, що ціну газу не піднімали, можна не економити, але солідаризуюся з мешканцями Львова, в яких періодично зникає опалення. В резерві, ще 5кВт генератор, але тисне жаба-1л/год.
Інтернет стаціонарний вирубає разом зі світлом, мобільний практично завжди є.
Коли останній раз одна ракет не попала в підстанцію, а рощірвалась в Солонці добряче вдарило по шибках. По прямій десь з 4 км до мене буде. 😾
Додано: Суб 26 лис, 2022 16:59
Вчора протягом дня було 4 год, сьогодні 3 год. Вчора юрби в чергах до працюючих де-не-де банків/установ/нових пошт/Укрпошта. Нарід вирішував свої наглі трафунки, кленучи всратих москалів, зацофане обленерго, незрозумілі та недіючі графіки, посилаючи прокльони вздовж темних вулиць, засмерджених випарами автівок та місячи болото під ногами. Є тенденції: недоторкані ареали проживання садонемічного хруня та його дуполизів, дубневичів, писарчуків та всіх інших небожителів. Світло є завжди! Неймовірно щасливі також мешканці будов поруч із лікарнями/пологовими/котельнями-у їх помешканнях світить завжди лямпа! Теперка схарені мамунці з дітисками та торбисками на день волочут сі до родичів/батьків, у кого є благословенне світло,
надвечір сі вертают домів. У будинкових чатах - їдне запитання: світло є? Йой як добре-їду домів! У маршрутках дзвінки починаються не з привітання а з питання: світло є?! На сихові, де проживає лохторат хруня світло є завжди або майже завжди. Знову нарід з торбами на машинах та на вокзалах іде гет куда з того знеструмленого Лємберга
Додано: Суб 26 лис, 2022 17:25
Ще з літа попереджали, що будуть товки по критичній інфраструктурі ближче до зими бо літом ніч коротка. І, що були зроблені запаси обладнання, чи замовили про запас?! Ні бо то все приватне, працює так сяк і добре. Андрійко розвалив Півдкньзахідмережбуд викуплену Галицьким інвестиціями за приватизаційні сертифікати с куплені у бойків з вуйками в Карпатах за флєшку. Андрійко, ще файно тусувався в білій касці в ТВ рекламі на фоні електромереж він тоді головою правління там був. Відбудував енергетику-відбудую Львів. Це перед мерськими виборами було.
Було 5 мехколон - 2 у Львов, одна проти МРЕВ Дай, друга на Зеленій де зара андрійкові фірми Вікінг збудували. Ще були три :в Києві, Вінниці і Одесі. Все розпродали.😡
А потім та морда в окулярах πиздиΤь по теліку, як воно дбає про львів'ян. Але рагулі знов за нього проголосуют-не сумніваюсь.
Грошей в львівському бюджеті нема, а протигазів на 6 лямів накупили(6тис за шт😳) , через київську фірму, якою керує львівянка, яка раніше у Львові якісь мутні фірми очолювала.
Додано: Суб 26 лис, 2022 19:32
Хто тікає із Львова, а хто навпаки наступного тижня прибуде! Мушу знову відвідати одинокого батька, між іншим з його слів сьогодні - у нього на Кастелівці світло вимикали лише одного разу - минулого четверга, коли була остання атака на Львів. Те саме каже і мій приятель, який живе на проспекті Шевченка в самому центрі. Тільки вчора він купив собі ліхтарика, бо може до кінця війни ще колись і пригодиться.)) Так, що не все так страшно у Лембергу .
Додано: Вів 29 лис, 2022 18:03
від 6 до 11 год без електрики
сьогодні кстар звалився у штопор: препоганий конект, нет, неможливо нікуди додзвонитись...
народ скиглить страшно - термітники як темні печери...
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