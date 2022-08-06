Додано: Суб 26 лис, 2022 17:25

jump написав: Вчора протягом дня було 4 год, сьогодні 3 год. Вчора юрби в чергах до працюючих де-не-де банків/установ/нових пошт/Укрпошта. Нарід вирішував свої наглі трафунки, кленучи всратих москалів, зацофане обленерго, незрозумілі та недіючі графіки, посилаючи прокльони вздовж темних вулиць, засмерджених випарами автівок та місячи болото під ногами. Є тенденції: недоторкані ареали проживання садонемічного хруня та його дуполизів, дубневичів, писарчуків та всіх інших небожителів. Світло є завжди! Неймовірно щасливі також мешканці будов поруч із лікарнями/пологовими/котельнями-у їх помешканнях світить завжди лямпа! Теперка схарені мамунці з дітисками та торбисками на день волочут сі до родичів/батьків, у кого є благословенне світло,

надвечір сі вертают домів. У будинкових чатах - їдне запитання: світло є? Йой як добре-їду домів! У маршрутках дзвінки починаються не з привітання а з питання: світло є?! На сихові, де проживає лохторат хруня світло є завжди або майже завжди. Знову нарід з торбами на машинах та на вокзалах іде гет куда з того знеструмленого Лємберга Вчора протягом дня було 4 год, сьогодні 3 год. Вчора юрби в чергах до працюючих де-не-де банків/установ/нових пошт/Укрпошта. Нарід вирішував свої наглі трафунки, кленучи всратих москалів, зацофане обленерго, незрозумілі та недіючі графіки, посилаючи прокльони вздовж темних вулиць, засмерджених випарами автівок та місячи болото під ногами. Є тенденції: недоторкані ареали проживання садонемічного хруня та його дуполизів, дубневичів, писарчуків та всіх інших небожителів. Світло є завжди! Неймовірно щасливі також мешканці будов поруч із лікарнями/пологовими/котельнями-у їх помешканнях світить завжди лямпа! Теперка схарені мамунці з дітисками та торбисками на день волочут сі до родичів/батьків, у кого є благословенне світло,надвечір сі вертают домів. У будинкових чатах - їдне запитання: світло є? Йой як добре-їду домів! У маршрутках дзвінки починаються не з привітання а з питання: світло є?! На сихові, де проживає лохторат хруня світло є завжди або майже завжди. Знову нарід з торбами на машинах та на вокзалах іде гет куда з того знеструмленого Лємберга

Ще з літа попереджали, що будуть товки по критичній інфраструктурі ближче до зими бо літом ніч коротка. І, що були зроблені запаси обладнання, чи замовили про запас?! Ні бо то все приватне, працює так сяк і добре. Андрійко розвалив Півдкньзахідмережбуд викуплену Галицьким інвестиціями за приватизаційні сертифікати с куплені у бойків з вуйками в Карпатах за флєшку. Андрійко, ще файно тусувався в білій касці в ТВ рекламі на фоні електромереж він тоді головою правління там був. Відбудував енергетику-відбудую Львів. Це перед мерськими виборами було.Було 5 мехколон - 2 у Львов, одна проти МРЕВ Дай, друга на Зеленій де зара андрійкові фірми Вікінг збудували. Ще були три :в Києві, Вінниці і Одесі. Все розпродали.😡А потім та морда в окулярах πиздиΤь по теліку, як воно дбає про львів'ян. Але рагулі знов за нього проголосуют-не сумніваюсь.Грошей в львівському бюджеті нема, а протигазів на 6 лямів накупили(6тис за шт😳) , через київську фірму, якою керує львівянка, яка раніше у Львові якісь мутні фірми очолювала.