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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:14
На Кастелівці також сьогодні почали вирубати е/е, 2 рази по 4 години. Також повідомляли про можливу відсутність води через обезточення насосних станцій.
А що буде після чергової масової атаки??? Куди до речі пропав долярчик-успіх? Позитиву немає кому підкидати)
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roberto dark
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