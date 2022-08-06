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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

На Кастелівці також сьогодні почали вирубати е/е, 2 рази по 4 години. Також повідомляли про можливу відсутність води через обезточення насосних станцій.
А що буде після чергової масової атаки??? Куди до речі пропав долярчик-успіх? Позитиву немає кому підкидати)
roberto dark
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