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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

На Кастелівці також сьогодні почали вирубати е/е, 2 рази по 4 години. Також повідомляли про можливу відсутність води через обезточення насосних станцій.
А що буде після чергової масової атаки??? Куди до речі пропав долярчик-успіх? Позитиву немає кому підкидати)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:50

  Bolt написав:
  jump написав:від 6 до 11 год без електрики
сьогодні кстар звалився у штопор: препоганий конект, нет, неможливо нікуди додзвонитись...

народ скиглить страшно - термітники як темні печери...

В мене в селі взагалі вмикають 4 год, через 8.Щось не розумію, після ракетного обстрілу зразу було краще ніж зараз. Чи частину потужності, просто перекинули там де повністю винесли електрику?! 😾



Керівники операторів системи розподілу, тобто обленерго будуть нести відповідальність за несправедливе відключення споживачів від електропостачання.

Герман Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

«Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів», - зазначив Галущенко.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів


Кількість скарг не говорить абсолютно ні про що. Там, що аналітики, що міністр, що журналісти - "яке їхало, таке й здибало".

"100% людей в Україні користуються Інтернетом. Такі результати опитування проведеного в Інтернеті." :)

Просто порахувати кількість скарг не дає обʼєктивної оцінки. Як мінімум, варто нормувати кількість скарг до кількості населення. Тобто оцінювати показник "кількість скарг на 100000 населення (+ВПО)".

Також важливо як рахували кількість скарг. Це кількість скарг поданих як? Через Інтернет (наприклад, сайт гарячої лінії у Львові), по телефону, письмово? Я не впевнений, що в Херсоні з відключеннями світла краще ніж у Львові, але в трійці саме Львів. Може тому, що в Херсоні і скаргу подати немає як?

Я вже не кажу про ставлення до відключення світла. Для того, хто 8 місяців жив у спокійному Львові - світло 8 годин на добу - це може й привід поскаржитись. Для того, хто 8 місяців був в окупації, сама можливість жити під українським прапором - вже щастя.

Тому, до однокорінного слова той аналіз. :)
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