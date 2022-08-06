Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:37

jump написав: Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів

Кількість скарг не говорить абсолютно ні про що. Там, що аналітики, що міністр, що журналісти - "яке їхало, таке й здибало"."100% людей в Україні користуються Інтернетом. Такі результати опитування проведеного в Інтернеті."Просто порахувати кількість скарг не дає обʼєктивної оцінки. Як мінімум, варто нормувати кількість скарг до кількості населення. Тобто оцінювати показник "кількість скарг на 100000 населення (+ВПО)".Також важливо як рахували кількість скарг. Це кількість скарг поданих як? Через Інтернет (наприклад, сайт гарячої лінії у Львові), по телефону, письмово? Я не впевнений, що в Херсоні з відключеннями світла краще ніж у Львові, але в трійці саме Львів. Може тому, що в Херсоні і скаргу подати немає як?Я вже не кажу про ставлення до відключення світла. Для того, хто 8 місяців жив у спокійному Львові - світло 8 годин на добу - це може й привід поскаржитись. Для того, хто 8 місяців був в окупації, сама можливість жити під українським прапором - вже щастя.Тому, до однокорінного слова той аналіз.