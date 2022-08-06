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На Кастелівці також сьогодні почали вирубати е/е, 2 рази по 4 години. Також повідомляли про можливу відсутність води через обезточення насосних станцій. А що буде після чергової масової атаки??? Куди до речі пропав долярчик-успіх? Позитиву немає кому підкидати)
jump написав:від 6 до 11 год без електрики сьогодні кстар звалився у штопор: препоганий конект, нет, неможливо нікуди додзвонитись...
народ скиглить страшно - термітники як темні печери...
В мене в селі взагалі вмикають 4 год, через 8.Щось не розумію, після ракетного обстрілу зразу було краще ніж зараз. Чи частину потужності, просто перекинули там де повністю винесли електрику?! 😾
Керівники операторів системи розподілу, тобто обленерго будуть нести відповідальність за несправедливе відключення споживачів від електропостачання.
Герман Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.
«Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів», - зазначив Галущенко.
jump написав:Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів
Кількість скарг не говорить абсолютно ні про що. Там, що аналітики, що міністр, що журналісти - "яке їхало, таке й здибало".
"100% людей в Україні користуються Інтернетом. Такі результати опитування проведеного в Інтернеті."
Просто порахувати кількість скарг не дає обʼєктивної оцінки. Як мінімум, варто нормувати кількість скарг до кількості населення. Тобто оцінювати показник "кількість скарг на 100000 населення (+ВПО)".
Також важливо як рахували кількість скарг. Це кількість скарг поданих як? Через Інтернет (наприклад, сайт гарячої лінії у Львові), по телефону, письмово? Я не впевнений, що в Херсоні з відключеннями світла краще ніж у Львові, але в трійці саме Львів. Може тому, що в Херсоні і скаргу подати немає як?
Я вже не кажу про ставлення до відключення світла. Для того, хто 8 місяців жив у спокійному Львові - світло 8 годин на добу - це може й привід поскаржитись. Для того, хто 8 місяців був в окупації, сама можливість жити під українським прапором - вже щастя.
По перше - а ви будете готові вкласти в подібний ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ремонт, техніку, меблі та облаштування (включно із білизною і посудом такого ж рівня) по нинішнім міркам сумму ×2 від ваших інвестицій за саму прелість???
По друге - це АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНА торпеда і хотелка, як ви любите казати. Людина яка вклала такі кошти в економ клас, в сумнівних єпенях на залізниці, має хороший смак, але очевидно новачок на орендному ринку. Важко собі уявити потенційного орендаря, який піде на таку площу в тільки зданий "гуртожиток" із 14 квартир на поверсі, за кошти КОМФОРТ, А ТОЙ БІЗНЕС КЛАСУ, в кращому районі і з більшою площею. P.S. Як бачимо ЛЬВІВ також потерпає від террору інфраструктури і перестав бути безпечним містом. Айтішники спішно пакують валізи через перебої е/е, бо не мають можливості працювати. Але то таке...залізничкам в майбутньому квартири ДУЖЕ будуть потрібні.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 04 гру, 2022 17:26, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:По перше - а ви будете готові вкласти в подібний ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ремонт, техніку, меблі та облаштування (включно із білизною і посудом такого ж рівня) розкошелитись по нинішнім міркам на сумму ×2 від ваших інвестицій за саму прелість???
Ні)) Мені достатньо буде зробити "бюджетний ремонт" і здавати за свою колишню "хотєлку" - 7К/міс
Coder написав: Я вже не кажу про ставлення до відключення світла. Для того, хто 8 місяців жив у спокійному Львові - світло 8 годин на добу - це може й привід поскаржитись. Для того, хто 8 місяців був в окупації, сама можливість жити під українським прапором - вже щастя.
Т)
Саме так! Ті хто жив в окупації можуть сплачувати більшу оренду, не вибагливі до світла та води, не те що зажрані мирним часом!
roberto dark написав:По перше - а ви будете готові вкласти в подібний ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ремонт, техніку, меблі та облаштування (включно із білизною і посудом такого ж рівня) розкошелитись по нинішнім міркам на сумму ×2 від ваших інвестицій за саму прелість???
Ні)) Мені достатньо буде зробити "бюджетний ремонт" і здавати за свою колишню "хотєлку" - 7К/міс
Так це в майбутньому і буде 50$ ( по курсу після війни), про що мова йшла із самого початку. P.S. Ще не забувайте про глобальну інфляцію самого доллара і буде вам успіх. На петрушку вистачить, я ж вам обіцяв))