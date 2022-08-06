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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

На Кастелівці також сьогодні почали вирубати е/е, 2 рази по 4 години. Також повідомляли про можливу відсутність води через обезточення насосних станцій.
А що буде після чергової масової атаки??? Куди до речі пропав долярчик-успіх? Позитиву немає кому підкидати)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:50

  Bolt написав:
  jump написав:від 6 до 11 год без електрики
сьогодні кстар звалився у штопор: препоганий конект, нет, неможливо нікуди додзвонитись...

народ скиглить страшно - термітники як темні печери...

В мене в селі взагалі вмикають 4 год, через 8.Щось не розумію, після ракетного обстрілу зразу було краще ніж зараз. Чи частину потужності, просто перекинули там де повністю винесли електрику?! 😾



Керівники операторів системи розподілу, тобто обленерго будуть нести відповідальність за несправедливе відключення споживачів від електропостачання.

Герман Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

«Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів», - зазначив Галущенко.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів


Кількість скарг не говорить абсолютно ні про що. Там, що аналітики, що міністр, що журналісти - "яке їхало, таке й здибало".

"100% людей в Україні користуються Інтернетом. Такі результати опитування проведеного в Інтернеті." :)

Просто порахувати кількість скарг не дає обʼєктивної оцінки. Як мінімум, варто нормувати кількість скарг до кількості населення. Тобто оцінювати показник "кількість скарг на 100000 населення (+ВПО)".

Також важливо як рахували кількість скарг. Це кількість скарг поданих як? Через Інтернет (наприклад, сайт гарячої лінії у Львові), по телефону, письмово? Я не впевнений, що в Херсоні з відключеннями світла краще ніж у Львові, але в трійці саме Львів. Може тому, що в Херсоні і скаргу подати немає як?

Я вже не кажу про ставлення до відключення світла. Для того, хто 8 місяців жив у спокійному Львові - світло 8 годин на добу - це може й привід поскаржитись. Для того, хто 8 місяців був в окупації, сама можливість жити під українським прапором - вже щастя.

Тому, до однокорінного слова той аналіз. :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 16:19

Давайте ближче до теми ;)

Отакої! 16К 30м2!(десь у сусідньому будинку) :shock:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

То моя колишня фраза - "7К/міс, як з куща!"© - вже якось, навіть, не солідно звучить :D

п.с.
От є "мрія" - по війні, придбати ще один смарт :) (але в іпотеку, так як потрібно буде ще кошти на ремонт вже тоді двох смартів ;) )
1 175 843грн. 30м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PR46W.html
===
1 249 333грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
===
1 098 678грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... OzhUU.html
От, навіть, в моїй секції
1 054 584грн. 25м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PG4B0.html

Все буде добре!© :D
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 гру, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:16

  Успіх написав:Отакої! 16К 30м2!(десь у сусідньому будинку) :shock: :D
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

То моя колишня фраза - "7К/міс, як з куща!"© - вже якось, навіть, не солідно звучить :D

По перше - а ви будете готові вкласти в подібний ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ремонт, техніку, меблі та облаштування (включно із білизною і посудом такого ж рівня) по нинішнім міркам сумму ×2 від ваших інвестицій за саму прелість???

По друге - це АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНА торпеда і хотелка, як ви любите казати.
Людина яка вклала такі кошти в економ клас, в сумнівних єпенях на залізниці, має хороший смак, але очевидно новачок на орендному ринку. Важко собі уявити потенційного орендаря, який піде на таку площу в тільки зданий "гуртожиток" із 14 квартир на поверсі, за кошти КОМФОРТ, А ТОЙ БІЗНЕС КЛАСУ, в кращому районі і з більшою площею.
P.S. Як бачимо ЛЬВІВ також потерпає від террору інфраструктури і перестав бути безпечним містом. Айтішники спішно пакують валізи через перебої е/е, бо не мають можливості працювати. Але то таке...залізничкам в майбутньому квартири ДУЖЕ будуть потрібні.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 04 гру, 2022 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:25

Все буде добре!©

  roberto dark написав:По перше - а ви будете готові вкласти в подібний ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ремонт, техніку, меблі та облаштування (включно із білизною і посудом такого ж рівня) розкошелитись по нинішнім міркам на сумму ×2 від ваших інвестицій за саму прелість???

Ні))
Мені достатньо буде зробити "бюджетний ремонт" і здавати за свою колишню "хотєлку" - 7К/міс ;)
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:28

  Coder написав:
Я вже не кажу про ставлення до відключення світла. Для того, хто 8 місяців жив у спокійному Львові - світло 8 годин на добу - це може й привід поскаржитись. Для того, хто 8 місяців був в окупації, сама можливість жити під українським прапором - вже щастя.

Т)
Саме так! Ті хто жив в окупації можуть сплачувати більшу оренду, не вибагливі до світла та води, не те що зажрані мирним часом!
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:31

  Успіх написав:
  roberto dark написав:По перше - а ви будете готові вкласти в подібний ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ремонт, техніку, меблі та облаштування (включно із білизною і посудом такого ж рівня) розкошелитись по нинішнім міркам на сумму ×2 від ваших інвестицій за саму прелість???

Ні))
Мені достатньо буде зробити "бюджетний ремонт" і здавати за свою колишню "хотєлку" - 7К/міс ;)

Так це в майбутньому і буде 50$ ( по курсу після війни), про що мова йшла із самого початку.
P.S. Ще не забувайте про глобальну інфляцію самого доллара і буде вам успіх. На петрушку вистачить, я ж вам обіцяв))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:37

  roberto dark написав:
  Успіх написав:Отакої! 16К 30м2!(десь у сусідньому будинку) :shock: :D
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

То моя колишня фраза - "7К/міс, як з куща!"© - вже якось, навіть, не солідно звучить :D


По друге - це АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНА торпеда і хотелка.
чому? Ті хто жив в окупації і не таке брали. Жити під українським прапором то велике щастя, а за велике щастя треба і велико доплачувати.
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  Grand Touring написав:
  roberto dark написав:
  Успіх написав:Отакої! 16К 30м2!(десь у сусідньому будинку) :shock: :D
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

То моя колишня фраза - "7К/міс, як з куща!"© - вже якось, навіть, не солідно звучить :D


По друге - це АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНА торпеда і хотелка.
чому? Ті хто жив в окупації і не таке брали. Жити під українським прапором то велике щастя, а за велике щастя треба і велико доплачувати.

Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.

P.S Бачу в долярчика жк інвештори почали зливати один наперед другого квадратні метри. Спочатку мульйон , а потім і за ПІВ мульйона скидувати будуть РЕАЛЬНОМУ покупцю.
roberto dark
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  #<1 ... 953954955956
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