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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 954955956957
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:04

  roberto dark написав: Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
ні, про звичайних, коли в них зруйноване житло, то не задають зайвих запитань при арені та шукають де знайти нещасних +500 доларів до місяної аренди, не те що зажрані мирним часом - шукають постійно відговорки та причинити не йти більше працювать, щоб сплатити аренду.
Grand Touring
 
Повідомлень: 995
З нами з: 23.03.20
Подякував: 315 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:11

  roberto dark написав:
  Grand Touring написав:
  roberto dark написав:
По друге - це АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНА торпеда і хотелка.
чому? Ті хто жив в окупації і не таке брали. Жити під українським прапором то велике щастя, а за велике щастя треба і велико доплачувати.

Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.

P.S Бачу в долярчика жк інвештори почали зливати один наперед другого квадратні метри. Нічого дивного, в країні війна і кінця їй не видно... Спочатку мульйон намалювали для затравки, а потім і за ПІВ мульйона скидувати будуть РЕАЛЬНОМУ покупцю.

За 400€ можна зняти квартиру в невеликому містечку Німеччини де є Робота, а не в іпенях Левандівки в країні, як тут написали в сусідній гілці, з 30% безробіттям.
Bolt
 
Повідомлень: 1404
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:00

  Успіх написав:Отакої! 16К 30м2!(десь у сусідньому будинку) :shock:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

То моя колишня фраза - "7К/міс, як з куща!"© - вже якось, навіть, не солідно звучить :D

п.с.
От є "мрія" - по війні, придбати ще один смарт :) (але в іпотеку, так як потрібно буде ще кошти на ремонт вже тоді двох смартів ;) )
1 175 843грн. 30м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PR46W.html
===
1 249 333грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
===
1 098 678грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... OzhUU.html
От, навіть, в моїй секції
1 054 584грн. 25м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PG4B0.html

Все буде добре!© :D

Ой. А, що то сталося. Оголошення по оренді більше не доступне?! 🤔😸
Автора, вже зафіксували і відвезли на Кульпарків😉
Пи. Си.Чи стільки бажаючих, що автор вирішив видалити повідомлення, бо телефон почав плавиттсь ввд дзвінків?! 😀
Bolt
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:55

Всі, ті хто хаять лвівску нерухомість - ви не розумієте, що таке війна, що таке жити без даху над головою, що таке коли приїджаєшь в місто де все спокіно та ніщо не загрожує, яке це велике щастя, звичано, за велике щастя треба трошки заплатити.
Grand Touring
 
Повідомлень: 995
З нами з: 23.03.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:57

  Bolt написав:
  Успіх написав:Отакої! 16К 30м2!(десь у сусідньому будинку) :shock:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

То моя колишня фраза - "7К/міс, як з куща!"© - вже якось, навіть, не солідно звучить :D

п.с.
От є "мрія" - по війні, придбати ще один смарт :) (але в іпотеку, так як потрібно буде ще кошти на ремонт вже тоді двох смартів ;) )
1 175 843грн. 30м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PR46W.html
===
1 249 333грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
===
1 098 678грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... OzhUU.html
От, навіть, в моїй секції
1 054 584грн. 25м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PG4B0.html

Все буде добре!© :D

Ой. А, що то сталося. Оголошення по оренді більше не доступне?! 🤔😸
Автора, вже зафіксували і відвезли на Кульпарків😉
Пи. Си.Чи стільки бажаючих, що автор вирішив видалити повідомлення, бо телефон почав плавиттсь ввд дзвінків?! 😀
швидко улетіла після реклами тут, по ціна приваблива або ріелтори побачили, що оголошення від власника, оскаржили його та потім виствлять як своє.
Grand Touring
 
Повідомлень: 995
З нами з: 23.03.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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  #<1 ... 954955956957
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