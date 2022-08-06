|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:04
roberto dark написав:
Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
ні, про звичайних, коли в них зруйноване житло, то не задають зайвих запитань при арені та шукають де знайти нещасних +500 доларів до місяної аренди, не те що зажрані мирним часом - шукають постійно відговорки та причинити не йти більше працювать, щоб сплатити аренду.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 995
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:11
roberto dark написав: Grand Touring написав: roberto dark написав:
По друге - це АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНА торпеда і хотелка.
чому? Ті хто жив в окупації і не таке брали. Жити під українським прапором то велике щастя, а за велике щастя треба і велико доплачувати.
Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
P.S Бачу в долярчика жк інвештори почали зливати один наперед другого квадратні метри. Нічого дивного, в країні війна і кінця їй не видно... Спочатку мульйон намалювали для затравки, а потім і за ПІВ мульйона скидувати будуть РЕАЛЬНОМУ покупцю.
За 400€ можна зняти квартиру в невеликому містечку Німеччини де є Робота, а не в іпенях Левандівки в країні, як тут написали в сусідній гілці, з 30% безробіттям.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:00
Ой. А, що то сталося. Оголошення по оренді більше не доступне?! 🤔😸
Автора, вже зафіксували і відвезли на Кульпарків😉
Пи. Си.Чи стільки бажаючих, що автор вирішив видалити повідомлення, бо телефон почав плавиттсь ввд дзвінків?! 😀
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:55
Всі, ті хто хаять лвівску нерухомість - ви не розумієте, що таке війна, що таке жити без даху над головою, що таке коли приїджаєшь в місто де все спокіно та ніщо не загрожує, яке це велике щастя, звичано, за велике щастя треба трошки заплатити.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 995
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:57
Bolt написав:
Ой. А, що то сталося. Оголошення по оренді більше не доступне?! 🤔😸
Автора, вже зафіксували і відвезли на Кульпарків😉
Пи. Си.Чи стільки бажаючих, що автор вирішив видалити повідомлення, бо телефон почав плавиттсь ввд дзвінків?! 😀
швидко улетіла після реклами тут, по ціна приваблива або ріелтори побачили, що оголошення від власника, оскаржили його та потім виствлять як своє.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 995
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 гру, 2022 21:17
Grand Touring написав: roberto dark написав:
Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
ні, про звичайних, коли в них зруйноване житло, то не задають зайвих запитань при арені та шукають де знайти нещасних +500 доларів до місяної аренди
Де ж вони ці ЗВИЧАЙНІ біженці будуть ЗНАХОДИТИ 500$ та ще й СТАБІЛЬНО кожного місяця в чужому місті без роботи, бізнесу, зв'язків, тим більше в такий скрутний час? Ви напевно бажаєте самого долярека перевершити у власних фантазіях?))
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:00
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 03:46
roberto dark написав:
Де ж вони ці ЗВИЧАЙНІ біженці будуть ЗНАХОДИТИ 500$ та ще й СТАБІЛЬНО кожного місяця в чужому місті без роботи
Розрахунок на сім'ї військових, мабуть.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6351
|5296845
|
Вів 06 гру, 2022 21:11
akurt
|
|23396
|14689611
|
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
|
|6
|372528
|
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt
|