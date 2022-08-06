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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 954955956957
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:04

  roberto dark написав: Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
ні, про звичайних, коли в них зруйноване житло, то не задають зайвих запитань при арені та шукають де знайти нещасних +500 доларів до місяної аренди, не те що зажрані мирним часом - шукають постійно відговорки та причинити не йти більше працювать, щоб сплатити аренду.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:11

  roberto dark написав:
  Grand Touring написав:
  roberto dark написав:
По друге - це АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНА торпеда і хотелка.
чому? Ті хто жив в окупації і не таке брали. Жити під українським прапором то велике щастя, а за велике щастя треба і велико доплачувати.

Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.

P.S Бачу в долярчика жк інвештори почали зливати один наперед другого квадратні метри. Нічого дивного, в країні війна і кінця їй не видно... Спочатку мульйон намалювали для затравки, а потім і за ПІВ мульйона скидувати будуть РЕАЛЬНОМУ покупцю.

За 400€ можна зняти квартиру в невеликому містечку Німеччини де є Робота, а не в іпенях Левандівки в країні, як тут написали в сусідній гілці, з 30% безробіттям.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:00

  Успіх написав:Отакої! 16К 30м2!(десь у сусідньому будинку) :shock:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

То моя колишня фраза - "7К/міс, як з куща!"© - вже якось, навіть, не солідно звучить :D

п.с.
От є "мрія" - по війні, придбати ще один смарт :) (але в іпотеку, так як потрібно буде ще кошти на ремонт вже тоді двох смартів ;) )
1 175 843грн. 30м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PR46W.html
===
1 249 333грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
===
1 098 678грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... OzhUU.html
От, навіть, в моїй секції
1 054 584грн. 25м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PG4B0.html

Все буде добре!© :D

Ой. А, що то сталося. Оголошення по оренді більше не доступне?! 🤔😸
Автора, вже зафіксували і відвезли на Кульпарків😉
Пи. Си.Чи стільки бажаючих, що автор вирішив видалити повідомлення, бо телефон почав плавиттсь ввд дзвінків?! 😀
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:55

Всі, ті хто хаять лвівску нерухомість - ви не розумієте, що таке війна, що таке жити без даху над головою, що таке коли приїджаєшь в місто де все спокіно та ніщо не загрожує, яке це велике щастя, звичано, за велике щастя треба трошки заплатити.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:57

  Bolt написав:
  Успіх написав:Отакої! 16К 30м2!(десь у сусідньому будинку) :shock:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

То моя колишня фраза - "7К/міс, як з куща!"© - вже якось, навіть, не солідно звучить :D

п.с.
От є "мрія" - по війні, придбати ще один смарт :) (але в іпотеку, так як потрібно буде ще кошти на ремонт вже тоді двох смартів ;) )
1 175 843грн. 30м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PR46W.html
===
1 249 333грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
===
1 098 678грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... OzhUU.html
От, навіть, в моїй секції
1 054 584грн. 25м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PG4B0.html

Все буде добре!© :D

Ой. А, що то сталося. Оголошення по оренді більше не доступне?! 🤔😸
Автора, вже зафіксували і відвезли на Кульпарків😉
Пи. Си.Чи стільки бажаючих, що автор вирішив видалити повідомлення, бо телефон почав плавиттсь ввд дзвінків?! 😀
швидко улетіла після реклами тут, по ціна приваблива або ріелтори побачили, що оголошення від власника, оскаржили його та потім виствлять як своє.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:17

  Grand Touring написав:
  roberto dark написав: Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
ні, про звичайних, коли в них зруйноване житло, то не задають зайвих запитань при арені та шукають де знайти нещасних +500 доларів до місяної аренди

Де ж вони ці ЗВИЧАЙНІ біженці будуть ЗНАХОДИТИ 500$ та ще й СТАБІЛЬНО кожного місяця в чужому місті без роботи, бізнесу, зв'язків, тим більше в такий скрутний час? Ви напевно бажаєте самого долярека перевершити у власних фантазіях?))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:00

https://zaxid.net/na_lvivshhini_zdali_v ... u_n1554060
Ну і слава БГ, а то взагалі би ринок оренди добили.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 03:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Де ж вони ці ЗВИЧАЙНІ біженці будуть ЗНАХОДИТИ 500$ та ще й СТАБІЛЬНО кожного місяця в чужому місті без роботи


Розрахунок на сім'ї військових, мабуть.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:26

  Andrey2512 написав:
  roberto dark написав:Де ж вони ці ЗВИЧАЙНІ біженці будуть ЗНАХОДИТИ 500$ та ще й СТАБІЛЬНО кожного місяця в чужому місті без роботи


Розрахунок на сім'ї військових, мабуть.

Щоб військові могли купляти собі квартири в новобудовах і робити надзвичайно дорогі ремонти то їм треба ПОВОЮВАТИ РОКІВ 10 із зарплатнею до 2000$, враховуючи немалі витрати їх сімей в тилу. Про пільгову іпотеку можна забути на фоні підвищення облікових ставок, падіння економіки україни, високу інфляцію, неминучу девальвацію гривні. Солодкі мрії про плани Маршалла, репарації, світові інвестиції, массове повернення молоді із за кордону і т.д., виглядають поки-що дуже примарними.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:54

  Bolt написав:https://zaxid.net/na_lvivshhini_zdali_v_ekspluatatsiyu_5900_kvartir__tse_naymenshiy_pokaznik_z_2016_roku_n1554060
Ну і слава БГ, а то взагалі би ринок оренди добили.


Майже дві третіх девелоперських компаній в Україні перебувають на межі банкрутства, повідомив співзасновник і керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ризики для забудовників та інвесторів чи не найбільші за останні 15 років. На межі банкрутства (тобто в умовах неможливості виконати зобов'язання перед покупцями та партнерами з бізнесу) перебуває до двох третіх девелоперських компаній. Водночас сукупно до 30% інвесторів, які купили житло за допомогою програм із розстрочення та іпотеки, з об'єктивних фінансових причин не можуть погасити накопичену заборгованість за платежами", - сказав Семенцов.

Він прогнозує, що і 2023 року ринок житиме саме в таких важких умовах.
jump
 
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