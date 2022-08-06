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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:04
roberto dark написав:
Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
ні, про звичайних, коли в них зруйноване житло, то не задають зайвих запитань при арені та шукають де знайти нещасних +500 доларів до місяної аренди, не те що зажрані мирним часом - шукають постійно відговорки та причинити не йти більше працювать, щоб сплатити аренду.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 18:11
roberto dark написав: Grand Touring написав: roberto dark написав:
По друге - це АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНА торпеда і хотелка.
чому? Ті хто жив в окупації і не таке брали. Жити під українським прапором то велике щастя, а за велике щастя треба і велико доплачувати.
Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
P.S Бачу в долярчика жк інвештори почали зливати один наперед другого квадратні метри. Нічого дивного, в країні війна і кінця їй не видно... Спочатку мульйон намалювали для затравки, а потім і за ПІВ мульйона скидувати будуть РЕАЛЬНОМУ покупцю.
За 400€ можна зняти квартиру в невеликому містечку Німеччини де є Робота, а не в іпенях Левандівки в країні, як тут написали в сусідній гілці, з 30% безробіттям.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:00
Ой. А, що то сталося. Оголошення по оренді більше не доступне?! 🤔😸
Автора, вже зафіксували і відвезли на Кульпарків😉
Пи. Си.Чи стільки бажаючих, що автор вирішив видалити повідомлення, бо телефон почав плавиттсь ввд дзвінків?! 😀
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:55
Всі, ті хто хаять лвівску нерухомість - ви не розумієте, що таке війна, що таке жити без даху над головою, що таке коли приїджаєшь в місто де все спокіно та ніщо не загрожує, яке це велике щастя, звичано, за велике щастя треба трошки заплатити.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:57
Bolt написав:
Ой. А, що то сталося. Оголошення по оренді більше не доступне?! 🤔😸
Автора, вже зафіксували і відвезли на Кульпарків😉
Пи. Си.Чи стільки бажаючих, що автор вирішив видалити повідомлення, бо телефон почав плавиттсь ввд дзвінків?! 😀
швидко улетіла після реклами тут, по ціна приваблива або ріелтори побачили, що оголошення від власника, оскаржили його та потім виствлять як своє.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 21:17
Grand Touring написав: roberto dark написав:
Ви може про тих біженців, хто із "батальйону монако"? Так...Звичайно вони доплачувати готові, але за трохи кращу квартиру і в іншому місці.
ні, про звичайних, коли в них зруйноване житло, то не задають зайвих запитань при арені та шукають де знайти нещасних +500 доларів до місяної аренди
Де ж вони ці ЗВИЧАЙНІ біженці будуть ЗНАХОДИТИ 500$ та ще й СТАБІЛЬНО кожного місяця в чужому місті без роботи, бізнесу, зв'язків, тим більше в такий скрутний час? Ви напевно бажаєте самого долярека перевершити у власних фантазіях?))
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roberto dark
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:00
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Додано: Сер 07 гру, 2022 03:46
roberto dark написав:
Де ж вони ці ЗВИЧАЙНІ біженці будуть ЗНАХОДИТИ 500$ та ще й СТАБІЛЬНО кожного місяця в чужому місті без роботи
Розрахунок на сім'ї військових, мабуть.
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Andrey2512
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Додано: Сер 07 гру, 2022 10:26
Andrey2512 написав: roberto dark написав:
Де ж вони ці ЗВИЧАЙНІ біженці будуть ЗНАХОДИТИ 500$ та ще й СТАБІЛЬНО кожного місяця в чужому місті без роботи
Розрахунок на сім'ї військових, мабуть.
Щоб військові могли купляти собі квартири в новобудовах і робити надзвичайно дорогі ремонти то їм треба ПОВОЮВАТИ РОКІВ 10 із зарплатнею до 2000$, враховуючи немалі витрати їх сімей в тилу. Про пільгову іпотеку можна забути на фоні підвищення облікових ставок, падіння економіки україни, високу інфляцію, неминучу девальвацію гривні. Солодкі мрії про плани Маршалла, репарації, світові інвестиції, массове повернення молоді із за кордону і т.д., виглядають поки-що дуже примарними.
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roberto dark
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Додано: Сер 07 гру, 2022 14:54
Bolt написав:
https://zaxid.net/na_lvivshhini_zdali_v_ekspluatatsiyu_5900_kvartir__tse_naymenshiy_pokaznik_z_2016_roku_n1554060
Ну і слава БГ, а то взагалі би ринок оренди добили.
Майже дві третіх девелоперських компаній в Україні перебувають на межі банкрутства, повідомив співзасновник і керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов агентству "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ризики для забудовників та інвесторів чи не найбільші за останні 15 років. На межі банкрутства (тобто в умовах неможливості виконати зобов'язання перед покупцями та партнерами з бізнесу) перебуває до двох третіх девелоперських компаній. Водночас сукупно до 30% інвесторів, які купили житло за допомогою програм із розстрочення та іпотеки, з об'єктивних фінансових причин не можуть погасити накопичену заборгованість за платежами", - сказав Семенцов.
Він прогнозує, що і 2023 року ринок житиме саме в таких важких умовах.
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