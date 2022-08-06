Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:https://zaxid.net/na_lvivshhini_zdali_v_ekspluatatsiyu_5900_kvartir__tse_naymenshiy_pokaznik_z_2016_roku_n1554060 Ну і слава БГ, а то взагалі би ринок оренди добили.
Майже дві третіх девелоперських компаній в Україні перебувають на межі банкрутства, повідомив співзасновник і керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов агентству "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ризики для забудовників та інвесторів чи не найбільші за останні 15 років. На межі банкрутства (тобто в умовах неможливості виконати зобов'язання перед покупцями та партнерами з бізнесу) перебуває до двох третіх девелоперських компаній. Водночас сукупно до 30% інвесторів, які купили житло за допомогою програм із розстрочення та іпотеки, з об'єктивних фінансових причин не можуть погасити накопичену заборгованість за платежами", - сказав Семенцов.
Він прогнозує, що і 2023 року ринок житиме саме в таких важких умовах.
З'їхав орендар з гаража. ІТівець. Каже починають падати об'єми робіт, через два місяці можуть почати розганяти. Може не по всіх галерах так, але тим не менше...
Bolt написав:З'їхав орендар з гаража. ІТівець. Каже починають падати об'єми робіт, через два місяці можуть почати розганяти. Може не по всіх галерах так, але тим не менше...
Ринок IT-праці підтверджує песимістичний тренд – у листопаді на 16 300 вакансій претендувало понад 59 000 кандидатів, свідчить аналітика ресурсу Djinni. Це найгірший показник від початку літа.
Знайти нових клієнтів – проблема. Українське IT зростало під російськими ракетами, але блекаути можуть звести все нанівець Донедавна великим аутсорсерам вдавалося переконувати замовників у стійкості українського IT. Знищення Росією енергетичної інфраструктури ускладнило завдання в рази. https://forbes.ua/innovations/tekhnogig ... 2022-10109
за 10 місяців поточного року загальний експорт послуг України скоротився на 10,8% у порівнянні з відповідним періодом торік. Негативні тенденції спостерігають і в IT-сфері: уже другий місяць поспіль фіксуються від’ємні показники, зазначають в Львівському ІТ Кластері.
Понад половина айтівців може поїхати з України, щойно відкриють кордони, вважають експерти. За оптимістичного сценарію, після відкриття кордонів Україна втрачає технологічний хаб, трохи менший за Львів, де нині нараховують 37 000 спеціалістів. За умови, що євроінтеграція триватиме, західні партнери підтримуватимуть відбудову, а в країні пануватиме економічна свобода, емігрувати все одно налаштовані 12% айтівців. Це до 27 000 спеціалістів, які залишать країну разом із $1–1,38 млрд недоотриманого експортного виторгу.
Другий – нейтральний варіант – означає переїзд за кордон 52 000 спеціалістів і просідання експортного виторгу на $1,8–2,35 млрд. «Айтівці – найбільш ліберальна частина українського суспільства», – пояснює Веселовський. Емігрантські настрої посиляться, якщо влада регулюватиме економіку, як і під час війни, попри підтримку Заходу й курс у ЄС.
jump написав:за 10 місяців поточного року загальний експорт послуг України скоротився на 10,8% у порівнянні з відповідним періодом торік. Негативні тенденції спостерігають і в IT-сфері: уже другий місяць поспіль фіксуються від’ємні показники, зазначають в Львівському ІТ Кластері.
Понад половина айтівців може поїхати з України, щойно відкриють кордони, вважають експерти. За оптимістичного сценарію, після відкриття кордонів Україна втрачає технологічний хаб, трохи менший за Львів, де нині нараховують 37 000 спеціалістів. За умови, що євроінтеграція триватиме, західні партнери підтримуватимуть відбудову, а в країні пануватиме економічна свобода, емігрувати все одно налаштовані 12% айтівців. Це до 27 000 спеціалістів, які залишать країну разом із $1–1,38 млрд недоотриманого експортного виторгу.
Другий – нейтральний варіант – означає переїзд за кордон 52 000 спеціалістів і просідання експортного виторгу на $1,8–2,35 млрд. «Айтівці – найбільш ліберальна частина українського суспільства», – пояснює Веселовський. Емігрантські настрої посиляться, якщо влада регулюватиме економіку, як і під час війни, попри підтримку Заходу й курс у ЄС.
Тобто отримати за оренду свого смарта, навіть петрушку, Долярчику буде проблематично. Пи. Си. Цікаво, як довго НБУ зможе тримати такій курс? Влошитися під 18% досить заманливо.