Успіх написав:
Так всю суть читайте на тематичній гілці "Клуб 100К..."
А в двох словах - то моя дружина вже щось 4 конвертдепо забрала з банків, які 3міс тому відкривала(по моїх вказівках) по37,5(копійки заокруглюю) - а тепер в обмінниках обміняла по40(я копійки заокруглюю) і знову розмістила в банках аналогічні депо на 3міс. по37,5(теж заокруглив)
Тобто, з кожних 2Кдол. - чистого навару за 3міс. вийшло мінімум 5Кгрн!
В кінці цього місяця - має наступний депо забрати з Привату...
п.с.
Хоч я влітку, коли сам розмістив таке депо онлайн, а вже потім казав дружині цим займатись - ставився дуууууже скептично до цього))
Думав, що банки не будуть віддавати, чи по-максимуму морочити голову, накшталт -"прийдіть завтра/через тиждень, бо доларів нема... працюємо тільки з приносу..." і т.п.
І, деякі банки справді трохи людям морочать голову(судячи з деяких відгуків на тематичній гілці) - але, моя дружина легко забрала новенькими з Привату/а-банки і моно(через а-банку)👍
Глянув в Примат 24, пропонують такий вклад від 6 міс. Що порівняно з 14, 5 %(чистими) на гривне депо не так однозначно.