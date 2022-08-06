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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 22:01
Успіх написав: Bolt написав: Успіх написав:
Цікаво, чому я не відкриваю гривневих депо, а всі вільні кошти прокручую на валютній депокаруселі?
Суть опишіть в двох словах, а то тут спеціалісти бже бітки крутили...
Так всю суть читайте на тематичній гілці "Клуб 100К..."
А в двох словах - то моя дружина вже щось 4 конвертдепо забрала з банків, які 3міс тому відкривала(по моїх вказівках) по37,5(копійки заокруглюю) - а тепер в обмінниках обміняла по40(я копійки заокруглюю) і знову розмістила в банках аналогічні депо на 3міс. по37,5(теж заокруглив)
Тобто, з кожних 2Кдол. - чистого навару за 3міс. вийшло мінімум 5Кгрн!
В кінці цього місяця - має наступний депо забрати з Привату...
п.с.
Хоч я влітку, коли сам розмістив таке депо онлайн, а вже потім казав дружині цим займатись - ставився дуууууже скептично до цього))
Думав, що банки не будуть віддавати, чи по-максимуму морочити голову, накшталт -"прийдіть завтра/через тиждень, бо доларів нема... працюємо тільки з приносу..." і т.п.
І, деякі банки справді трохи людям морочать голову(судячи з деяких відгуків на тематичній гілці) - але, моя дружина легко забрала новенькими з Привату/а-банки і моно(через а-банку)👍
Глянув в Примат 24, пропонують такий вклад від 6 міс. Що порівняно з 14, 5 %(чистими) на гривне депо не так однозначно.
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Bolt
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Додано: Чет 08 гру, 2022 10:06
На даний момент найбільше відключень у Києві, Київській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях.
Мер Рівного звернувся до СБУ та Укренерго через несправедливий розподіл електроенергії. Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до НЕК "Укренерго" та Служби безпеки України щодо розподілів графіків відключення електроенергії в місті.
а хрунь із своєю бізнесовою домогосподаркою на вакаціях у гейропі...певно своїх сирунів повіз на лижі
Сьогодні, 7 грудня, мер Львова Андрій Садовий зустрівся у Ватикані із Папою Римським Франциском. Також участь у зустрічі взяли дружина мера Катерина Кіт-Садова, керівник Першого територіального медичного об’єднання Львова Олег Самчук і керівник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій ЛМР Сергій Кіраль.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 10:08
Жовтень став провальним за кількістю реєстрацій фірм в Україні, у той час як в Польщі українці реєструють бізнеси та заповнюють нестачу робочої сили.
Серед топ-5 КВЕДів, у рейтингу з минулого року залишалася тільки торгівля, яка все ще найбільш популярна.
Інші популярні КВЕДи під час війни: благодійність, надання інших видів послуг (здебільшого мова про ремонт комп’ютерів та іншої техніки), переробна промисловість, діяльність у сфері адміністративних і допоміжних послуг.
Водночас, українці зареєстрували понад 10 000 компаній у Польщі з початку цього року. У тому числі 9829 компаній — після 1 березня, повідомляє Business Insider Polska.
Кожна четверта компанія займається будівництвом (найчастіше виконання будівельно-оздоблювальних робіт). 16% новостворених бізнесів – ІТ-компанії, 7% — транспортні та логістичні компанії (таксі, вантажні перевезення, склади).
Business Insider Polska пише, що українці заповнюють якраз ті ніші, де не вистачало польських спеціалістів.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 10:11
jump написав:
На даний момент найбільше відключень у Києві, Київській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях.
Мер Рівного звернувся до СБУ та Укренерго через несправедливий розподіл електроенергії. Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до НЕК "Укренерго" та Служби безпеки України щодо розподілів графіків відключення електроенергії в місті.
а хрунь із своєю бізнесовою домогосподаркою на вакаціях у гейропі...певно своїх сирунів повіз на лижі
Сьогодні, 7 грудня, мер Львова Андрій Садовий зустрівся у Ватикані із Папою Римським Франциском. Також участь у зустрічі взяли дружина мера Катерина Кіт-Садова, керівник Першого територіального медичного об’єднання Львова Олег Самчук і керівник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій ЛМР Сергій Кіраль.
200 чоловік з міськради на мороз вигнали, тепер явно хвалебних коментів про Долю від цих людей та їх родин в різних ФБ та інших сайтах зменшиться.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:06
Bolt написав:
200 чоловік з міськради на мороз вигнали, тепер явно хвалебних коментів про Долю від цих людей та їх родин в різних ФБ та інших сайтах зменшиться.
Марцінків-мер Ів-Франківська намагався вплинути на те й...бане енерго через постійні вимкнення - боти в мережах змішали його з гівном.
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