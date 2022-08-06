RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:41

Крани - крутяться, Успіха квіточка - будується!)))

"Виконується облаштування благоустрою, а також монтують теплотраси до дахових котелень..."


п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс. :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... QxfyM.html
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 955956957958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 638, 639, 640
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6390 5611517
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 гру, 2022 07:54
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14995311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372704
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2110)
21.12.2022 08:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.