п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 09:41
Крани - крутяться, Успіха квіточка - будується!)))
"Виконується облаштування благоустрою, а також монтують теплотраси до дахових котелень..."
п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс.
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:06
Оголошення від рила. Вивчають попит?!
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А де реальні орендодавці?
1. Ще не встигли поробити ремонти?
2. Розлітаються квартири в оренду як гарячі пиріжки?))) (що навіть, не встигають повисіти на дошці оголошень)
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