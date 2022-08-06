RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:41

Крани - крутяться, Успіха квіточка - будується!)))

"Виконується облаштування благоустрою, а також монтують теплотраси до дахових котелень..."


п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс. :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... QxfyM.html
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4209
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:06

  Успіх написав:"Виконується облаштування благоустрою, а також монтують теплотраси до дахових котелень..."


п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс. :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... QxfyM.html

Оголошення від рила. Вивчають попит?!
Bolt
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А де реальні орендодавці?
1. Ще не встигли поробити ремонти?
2. Розлітаються квартири в оренду як гарячі пиріжки?))) (що навіть, не встигають повисіти на дошці оголошень) :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4209
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 955956957958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman, slonomag і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 638, 639, 640
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6390 5612501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 гру, 2022 07:54
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14998258
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372704
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron