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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:41

Крани - крутяться, Успіха квіточка - будується!)))

"Виконується облаштування благоустрою, а також монтують теплотраси до дахових котелень..."


п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс. :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... QxfyM.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:06

  Успіх написав:"Виконується облаштування благоустрою, а також монтують теплотраси до дахових котелень..."


п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс. :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... QxfyM.html

Оголошення від рила. Вивчають попит?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А де реальні орендодавці?
1. Ще не встигли поробити ремонти?
2. Розлітаються квартири в оренду як гарячі пиріжки?))) (що навіть, не встигають повисіти на дошці оголошень) :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:06

  Bolt написав:
  Успіх написав:"Виконується облаштування благоустрою, а також монтують теплотраси до дахових котелень..."


п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс. :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... QxfyM.html

Оголошення від рила. Вивчають попит?!

Що там вивчати взагалі??? За 350$ на 11й поверх пішки підніматись і спати на дивані в холодній "будці" 37 м на Левандівці, може тільки дуже хвора на голову людина!!! І все це коли постійно вимикають е/е (часто аварійно), тривоги майже щодня + у Львові пропозицій стало ще більше ніж восени. Люди валять за кордон мабуть. Думав своєму айтішнику знову підняти плату, але глянув скільки квартир в оренду у Львові і окуїв..Також почитав у чаті будинку, які повідомлення пишуть жильці ( то води немає, то ліфт, не працює, то інтернет іт д) то зрозумів, що молитися ще на тих квартирантів треба які готові терпіти всі ці незручності.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:15

roberto dark а ваш квартирант на каком этаже поселился?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:19

  vitaliian написав:roberto dark а ваш квартирант на каком этаже поселился?

По иронии судьбы также на высоком этаже. Но он парень молодой. Я в его возрасте через 2 ступеньки в австрийском люксе только и подымался ))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:34

  roberto dark написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:"Виконується облаштування благоустрою, а також монтують теплотраси до дахових котелень..."


п.с.
Ну і знову одна квартира з'явилась в оренду (чому лише одна???)
37м2 і майже 13К/міс. :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... QxfyM.html

Оголошення від рила. Вивчають попит?!

Що там вивчати взагалі??? За 350$ на 11й поверх пішки підніматись і спати на дивані в холодній "будці" 37 м на Левандівці, може тільки дуже хвора на голову людина!!! І все це коли постійно вимикають е/е (часто аварійно), тривоги майже щодня + у Львові пропозицій стало ще більше ніж восени. Люди валять за кордон мабуть. Думав своєму айтішнику знову підняти плату, але глянув скільки квартир в оренду у Львові і окуїв..Також почитав у чаті будинку, які повідомлення пишуть жильці ( то води немає, то ліфт, не працює, то інтернет іт д) то зрозумів, що молитися ще на тих квартирантів треба які готові терпіти всі ці незручності.

Мені у ФБ купу реклами пхає, в плані продажі квартир, будинків причому особливо по будинках видно, що роблено під себе. Народ потихеньку россмоктується. З працюєю, чим раз гірше. Добре, що є, що міняти.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:19

Тоді б мали ціни падати "каменем вниз"!

  Bolt написав:, в плані продажі квартир, будинків причому особливо по будинках видно, що роблено під себе

Але ж ціни захмарні!
Чи вже спускають до цікавих?
Якщо є цікаві варіанти - киньте, обжуєм)))
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:28

  Успіх написав:
  Bolt написав:, в плані продажі квартир, будинків причому особливо по будинках видно, що роблено під себе

Але ж ціни захмарні!
Чи вже спускають до цікавих?
Якщо є цікаві варіанти - киньте, обжуєм)))

По будинка в основному >=150к$,чкщо не рахувати різний шлак типа Судова Вишня за 30к$
Bolt
 
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