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Що там вивчати взагалі??? За 350$ на 11й поверх пішки підніматись і спати на дивані в холодній "будці" 37 м на Левандівці, може тільки дуже хвора на голову людина!!! І все це коли постійно вимикають е/е (часто аварійно), тривоги майже щодня + у Львові пропозицій стало ще більше ніж восени. Люди валять за кордон мабуть. Думав своєму айтішнику знову підняти плату, але глянув скільки квартир в оренду у Львові і окуїв..Також почитав у чаті будинку, які повідомлення пишуть жильці ( то води немає, то ліфт, не працює, то інтернет іт д) то зрозумів, що молитися ще на тих квартирантів треба які готові терпіти всі ці незручності.
Що там вивчати взагалі??? За 350$ на 11й поверх пішки підніматись і спати на дивані в холодній "будці" 37 м на Левандівці, може тільки дуже хвора на голову людина!!! І все це коли постійно вимикають е/е (часто аварійно), тривоги майже щодня + у Львові пропозицій стало ще більше ніж восени. Люди валять за кордон мабуть. Думав своєму айтішнику знову підняти плату, але глянув скільки квартир в оренду у Львові і окуїв..Також почитав у чаті будинку, які повідомлення пишуть жильці ( то води немає, то ліфт, не працює, то інтернет іт д) то зрозумів, що молитися ще на тих квартирантів треба які готові терпіти всі ці незручності.
Мені у ФБ купу реклами пхає, в плані продажі квартир, будинків причому особливо по будинках видно, що роблено під себе. Народ потихеньку россмоктується. З працюєю, чим раз гірше. Добре, що є, що міняти.