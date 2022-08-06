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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:14

  jump написав:
  Bolt написав:По будинка в основному >=150к$,чкщо не рахувати різний шлак типа Судова Вишня за 30к$


це де Ви у Львові будинки за 150т баксів надибали, ще й з добротним ремонтом? :shock:


кого це так вгріли :o
Детективи БЕБ вилучили у відомого львівського бізнесмена 25 млн грн готівкою :shock:
Розкрито злочинну схему відшкодування ПДВ
https://varta1.com.ua/news/detektivi-be ... 58351.html

Мав на увазі під Львовом.
Сьогодні проїжджав по верхній Франка, там такий бомбезний особняк збудували, замість збудованого, очевидно в кінці 90-х початку нульових і недавно знесеного,трохи вище консульства. Явно на лям затягне.(як не більше)
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:15

То як так - люди, наче "втікають", а ціни - не падають?

  Bolt написав:шлак типа Судова Вишня за 30к$

От як буде В МЕЖАХ МІСТА - нехай, навіть, не будинок, а квартира/повноцінна однуха з новим ремонтом за 30К - от тоді можна щось балакати про зниження цін.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:19

  Bolt написав:Мав на увазі під Львовом.


Ваші краї? Там навіть котеджі дорожчі 8)



Нарешті тих скотиняк вжарять...можливо :?
Графіки відключень: регулятор позапланово перевірить 12 обленерго, на які скаржаться споживачі

До комісії надходять численні звернення споживачів електроенергії щодо несправедливого розподілу графіків відключень – споживачі вказують, що ОСР відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають.

Також українці скаржаться на неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, на відсутність або неактуальність інформації про перерви в електропостачанні на сайтах операторів.

Зокрема, такі звернення надійшли щодо:

АТ "Вінницяобленерго" від 1 споживача;
ПРАТ "Волиньобленерго" від 1 споживача;
ПРАТ "Закарпаттяобленерго" від 2 споживачів;
ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі" від 14 споживачів;
ПРАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" від 14 споживачів, включаючи одне колективне звернення;
ПРАТ "Львівобленерго" від 2 споживачів;
АТ "ДТЕК Одеські електромережі" від 5 споживачів;
ВАТ "Тернопільобленерго" від 1 споживача;
АТ "Хмельницькобленерго" від 1 споживача;
ПАТ "Черкасиобленерго" від 1 споживача;
АТ "Чернівціобленерго" від 1 споживача;
АТ "Полтаваобленерго" від 19 споживачів, включаючи одне колективне звернення.

У НКРЕКП наголосили, що відповідно до вимог законодавства при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.
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