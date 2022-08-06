Bolt написав:
Мав на увазі під Львовом.
Ваші краї? Там навіть котеджі дорожчі
Нарешті тих скотиняк вжарять...можливо
Графіки відключень: регулятор позапланово перевірить 12 обленерго, на які скаржаться споживачі
До комісії надходять численні звернення споживачів електроенергії щодо несправедливого розподілу графіків відключень – споживачі вказують, що ОСР відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають.
Також українці скаржаться на неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, на відсутність або неактуальність інформації про перерви в електропостачанні на сайтах операторів.
Зокрема, такі звернення надійшли щодо:
АТ "Вінницяобленерго" від 1 споживача;
ПРАТ "Волиньобленерго" від 1 споживача;
ПРАТ "Закарпаттяобленерго" від 2 споживачів;
ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі" від 14 споживачів;
ПРАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" від 14 споживачів, включаючи одне колективне звернення; ПРАТ "Львівобленерго" від 2 споживачів;
АТ "ДТЕК Одеські електромережі" від 5 споживачів;
ВАТ "Тернопільобленерго" від 1 споживача;
АТ "Хмельницькобленерго" від 1 споживача;
ПАТ "Черкасиобленерго" від 1 споживача;
АТ "Чернівціобленерго" від 1 споживача;
АТ "Полтаваобленерго" від 19 споживачів, включаючи одне колективне звернення.
У НКРЕКП наголосили, що відповідно до вимог законодавства при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.