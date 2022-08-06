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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 17:03
Успіх написав:
А цивільна робота дає про себе знати))
Ты еще платишь аренду на старой работе?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:05
Grand Touring написав: Успіх написав:
А цивільна робота дає про себе знати))
Ты еще платишь аренду на старой работе?
Як?
Для чого?
З окопу їм ще платити?
В договорі є про форс-мажор і війну...
Але правда, договір дійсний лише до кінця цього року
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:22
Успіх написав:
Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!
Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!
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Успіх
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- Подякували: 712 раз.
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3
7
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