Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 17:03
Успіх написав:
А цивільна робота дає про себе знати))
Ты еще платишь аренду на старой работе?
Grand Touring
Повідомлень: 1004
З нами з: 23.03.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 326 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:05
Grand Touring написав: Успіх написав:
А цивільна робота дає про себе знати))
Ты еще платишь аренду на старой работе?
Як?
Для чого?
З окопу їм ще платити?
В договорі є про форс-мажор і війну...
Але правда, договір дійсний лише до кінця цього року
Успіх
Повідомлень: 4239
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 714 раз.
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3
7
1
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:22
Успіх написав:
Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!
Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!
Успіх
Повідомлень: 4239
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 714 раз.
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3
7
1
Додано: Нед 25 гру, 2022 20:21
Успіх написав: Успіх написав:
Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!
Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!
Як конкуренція вашому смарту😸
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prosto ... PUgve.html
Bolt
Повідомлень: 1449
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 94 раз.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:34
Bolt написав: Успіх написав: Успіх написав:
Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!
Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!
Як конкуренція вашому смарту😸
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prosto ... PUgve.html
Ви зрівняли "гівно із пальцем". Від того жк по обновленій Шевченка за +15 хв швидкою ходою до центру Всесвіту долярека ( оперного) можна дійти. Я вже мовчу про район в цілому, рівень будинку, метраж квартири(!!!). Але нехай не хвилюється. Колись може і продасть, за те що купив або здасть якомусь залізничнику за символічну плату.
roberto dark
Повідомлень: 1016
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 229 раз.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:40
Bolt написав: Успіх написав: Успіх написав:
Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!
Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!
Як конкуренція вашому смарту😸
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prosto ... PUgve.html
Обойки і старі меблі???
І ще й килим на підлозі - серйозно?
І чугунні/радянські батареї?
Серйозно?
Успіх
Повідомлень: 4239
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 714 раз.
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