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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 957958959960
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:03

  Успіх написав:А цивільна робота дає про себе знати))
Ты еще платишь аренду на старой работе?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:05

  Grand Touring написав:
  Успіх написав:А цивільна робота дає про себе знати))
Ты еще платишь аренду на старой работе?

Як?
Для чого?
З окопу їм ще платити?

В договорі є про форс-мажор і війну...

Але правда, договір дійсний лише до кінця цього року :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Успіх написав:Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!

Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!

Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:21

  Успіх написав:
  Успіх написав:Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!

Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!

Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!

Як конкуренція вашому смарту😸
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prosto ... PUgve.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:34

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Успіх написав:Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!

Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!

Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!

Як конкуренція вашому смарту😸
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prosto ... PUgve.html

Ви зрівняли "гівно із пальцем". Від того жк по обновленій Шевченка за +15 хв швидкою ходою до центру Всесвіту долярека ( оперного) можна дійти. Я вже мовчу про район в цілому, рівень будинку, метраж квартири(!!!). Але нехай не хвилюється. Колись може і продасть, за те що купив або здасть якомусь залізничнику за символічну плату.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:40

А це точно новобудова? Чи поряд новобудови? ;)

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Успіх написав:Коротше, орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!

Тож шукайте панове)) і як щось таке знайдете - кидайте сюди!

Виходить, що ще немає падіння цін, раз тут не накидують таких☝️варіантів!

Як конкуренція вашому смарту😸
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prosto ... PUgve.html

Обойки і старі меблі???
І ще й килим на підлозі - серйозно?

І чугунні/радянські батареї?
Серйозно? :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:43

  roberto dark написав:
  Bolt написав:Як конкуренція вашому смарту😸
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prosto ... PUgve.html

Ви зрівняли "гівно із пальцем". Від того жк по обновленій Шевченка за +15 хв швидкою ходою до центру Всесвіту долярека ( оперного) можна дійти. Я вже мовчу про район в цілому, рівень будинку, метраж квартири(!!!). Але нехай не хвилюється. Колись може і продасть, за те що купив або здасть якомусь залізничнику за символічну плату.

Смайлик,, сарказм"забув добавити до свого повідомлення. Зара, як добре пошукати, тисяч за 6 можна знайти ближній центр з ІО. Нехай без супер ремонта Дрлярчика. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:45

  Успіх написав:
  Bolt написав:Як конкуренція вашому смарту😸
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prosto ... PUgve.html

Обойки і старі меблі???
І ще й килим на підлозі - серйозно?

І чугунні/радянські батареї?
Серйозно? :lol: :mrgreen:

Та теж трохи збив з пантелику ремонт в новобуді 11 року (Якщо вірити оголошення) Ранні 90-ті стайл.
Bolt
 
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