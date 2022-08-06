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Ви зрівняли "гівно із пальцем". Від того жк по обновленій Шевченка за +15 хв швидкою ходою до центру Всесвіту долярека ( оперного) можна дійти. Я вже мовчу про район в цілому, рівень будинку, метраж квартири(!!!). Але нехай не хвилюється. Колись може і продасть, за те що купив або здасть якомусь залізничнику за символічну плату.
Ви зрівняли "гівно із пальцем". Від того жк по обновленій Шевченка за +15 хв швидкою ходою до центру Всесвіту долярека ( оперного) можна дійти. Я вже мовчу про район в цілому, рівень будинку, метраж квартири(!!!). Але нехай не хвилюється. Колись може і продасть, за те що купив або здасть якомусь залізничнику за символічну плату.
Смайлик,, сарказм"забув добавити до свого повідомлення. Зара, як добре пошукати, тисяч за 6 можна знайти ближній центр з ІО. Нехай без супер ремонта Дрлярчика. 😎
Не розумію яким хитрим способом укренерго у Львові розподіляє е/е? Вчора гостював у приятеля в р-ні проспекту Шевченка. То в нього будинок, як і багато інших у центрі, які не мають ніякого відношення до критичної інфраструктури, МАЙЖЕ НЕ ВИМИКАЮТЬ. У мене світло подали аж о пів на десяту вечора, після ранкового вимкнення. Цікаво, а як себе почувають жителі в багатоповерхових новобудах без газу?