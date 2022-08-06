|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:19
roberto dark написав:
Не розумію яким хитрим способом укренерго у Львові розподіляє е/е? Вчора гостював у приятеля в р-ні проспекту Шевченка. То в нього будинок, як і багато інших у центрі, які не мають ніякого відношення до критичної інфраструктури, МАЙЖЕ НЕ ВИМИКАЮТЬ. У мене світло подали аж о пів на десяту вечора, після ранкового вимкнення. Цікаво, а як себе почувають жителі в багатоповерхових новобудах без газу?
В мене в селі наразі світла набуває 2 рази по 4 год на добу. В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є. 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1469
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6417
|5810248
|
П'ят 30 гру, 2022 08:14
akurt
|
|23431
|15162680
|
|
|6
|372803
|
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt
|