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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:19

  roberto dark написав:Не розумію яким хитрим способом укренерго у Львові розподіляє е/е? Вчора гостював у приятеля в р-ні проспекту Шевченка. То в нього будинок, як і багато інших у центрі, які не мають ніякого відношення до критичної інфраструктури, МАЙЖЕ НЕ ВИМИКАЮТЬ. У мене світло подали аж о пів на десяту вечора, після ранкового вимкнення. Цікаво, а як себе почувають жителі в багатоповерхових новобудах без газу?

В мене в селі наразі світла набуває 2 рази по 4 год на добу. В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є. 😎
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