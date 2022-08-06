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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:19

  roberto dark написав:Не розумію яким хитрим способом укренерго у Львові розподіляє е/е? Вчора гостював у приятеля в р-ні проспекту Шевченка. То в нього будинок, як і багато інших у центрі, які не мають ніякого відношення до критичної інфраструктури, МАЙЖЕ НЕ ВИМИКАЮТЬ. У мене світло подали аж о пів на десяту вечора, після ранкового вимкнення. Цікаво, а як себе почувають жителі в багатоповерхових новобудах без газу?

В мене в селі наразі світла набуває 2 рази по 4 год на добу. В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є.


В моєму селі така сама ситуація) Графіки в основному працюють, ще й сповіщення заздалегідь приходять.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 01:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

по области четко по графикам последние недели.В городе не отключают с 29.12.Распродаж генераторов пока нет :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 06:47

Мизантрóп вы про Львов?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 06:48

  roberto dark написав:Цікаво, а як себе почувають жителі в багатоповерхових новобудах без газу
лучше без газа чем с соседями арабами. Ну вы в курсе, не зря ж вернулись. Даже в войну Украина комфортнее Израиля... Это вы писали что во Львове устроились официантом? Кто то писал не помню.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Мизантрóп написав:В городе не отключают с 29.12.


В передмісті з 29 грудня один раз відімкнули десь 4 чи 5 січня, на 4 години і все)
nighthawk5
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