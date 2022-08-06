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roberto dark написав:Не розумію яким хитрим способом укренерго у Львові розподіляє е/е? Вчора гостював у приятеля в р-ні проспекту Шевченка. То в нього будинок, як і багато інших у центрі, які не мають ніякого відношення до критичної інфраструктури, МАЙЖЕ НЕ ВИМИКАЮТЬ. У мене світло подали аж о пів на десяту вечора, після ранкового вимкнення. Цікаво, а як себе почувають жителі в багатоповерхових новобудах без газу?
В мене в селі наразі світла набуває 2 рази по 4 год на добу. В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є. 😎