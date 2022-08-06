Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:19
roberto dark написав:
Не розумію яким хитрим способом укренерго у Львові розподіляє е/е? Вчора гостював у приятеля в р-ні проспекту Шевченка. То в нього будинок, як і багато інших у центрі, які не мають ніякого відношення до критичної інфраструктури, МАЙЖЕ НЕ ВИМИКАЮТЬ. У мене світло подали аж о пів на десяту вечора, після ранкового вимкнення. Цікаво, а як себе почувають жителі в багатоповерхових новобудах без газу?
В мене в селі наразі світла набуває 2 рази по 4 год на добу. В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є. 😎
Bolt
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Додано: Суб 31 гру, 2022 15:39
Bolt написав:
В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є.
В моєму селі така сама ситуація) Графіки в основному працюють, ще й сповіщення заздалегідь приходять.
nighthawk5
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Додано: Нед 08 січ, 2023 01:04
по области четко по графикам последние недели.В городе не отключают с 29.12.Распродаж генераторов пока нет
Мизантрóп
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Додано: Нед 08 січ, 2023 06:47
Мизантрóп вы про Львов?
vitaliian
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:04
Мизантрóп написав:
В городе не отключают с 29.12.
В передмісті з 29 грудня один раз відімкнули десь 4 чи 5 січня, на 4 години і все)
nighthawk5
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Додано: Пон 09 січ, 2023 05:01
vitaliian написав: Мизантрóп
вы про Львов?
о столице,но ситуация по стране стабилизируется.
Мизантрóп
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Додано: Сер 11 січ, 2023 17:23
Як так розумію, що ріел, крім "єОсяля" на готове - ще й пропонує свою "схему" по отримання іпотеки на НЕ добудоване?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 10:53
Bolt
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Додано: Пон 16 січ, 2023 11:10
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