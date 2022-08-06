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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:19

  roberto dark написав:Не розумію яким хитрим способом укренерго у Львові розподіляє е/е? Вчора гостював у приятеля в р-ні проспекту Шевченка. То в нього будинок, як і багато інших у центрі, які не мають ніякого відношення до критичної інфраструктури, МАЙЖЕ НЕ ВИМИКАЮТЬ. У мене світло подали аж о пів на десяту вечора, після ранкового вимкнення. Цікаво, а як себе почувають жителі в багатоповерхових новобудах без газу?

В мене в селі наразі світла набуває 2 рази по 4 год на добу. В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В ті години коли пише може бути, а може ні, як правило, світло є.


В моєму селі така сама ситуація) Графіки в основному працюють, ще й сповіщення заздалегідь приходять.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 01:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

по области четко по графикам последние недели.В городе не отключают с 29.12.Распродаж генераторов пока нет :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 06:47

Мизантрóп вы про Львов?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Мизантрóп написав:В городе не отключают с 29.12.


В передмісті з 29 грудня один раз відімкнули десь 4 чи 5 січня, на 4 години і все)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 05:01

  vitaliian написав:Мизантрóп вы про Львов?

о столице,но ситуация по стране стабилизируется.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як так розумію, що ріел, крім "єОсяля" на готове - ще й пропонує свою "схему" по отримання іпотеки на НЕ добудоване?
https://riel.ua/sales/pokrokoviy-algoritm
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:39

Ну нарешті про Львів!

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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:53

  Успіх написав:

В нас теж не дуже беспечно тут стає

https://m.censor.net/ua/news/3393578/ud ... se_express
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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