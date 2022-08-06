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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 11:12
Давно не моніторив ціни на первинку...
А тут глянув по пропозиціям забудовників - то трохи оху... здивувався
Тобто, зараз, якщо не в #дупісвіту в межах міста, то маючи менше ПІВТОРА ЛЯМА грн - то навіть немає на що глянути, не те щоб щось купити!
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
І то з голими стінами/від забудовників!
А що казати тоді про ціни новобудов з ремонтами?
Коротше, по моїх прикидах - то новобуди за останні 1,5-2р зробили х2 в гривні!
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:15
Успіх написав:
Давно не моніторив ціни на первинку...
А тут глянув по пропозиціям забудовників - то трохи оху... здивувався
Тобто, зараз, якщо не в #дупісвіту в межах міста, то маючи менше ПІВТОРА ЛЯМА грн - то навіть немає на що глянути, не те щоб щось купити!
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
І то з голими стінами/від забудовників!
А що казати тоді про ціни новобудов з ремонтами?
Коротше, по моїх прикидах - то новобуди за останні 1,5-2р зробили х2 в гривні!
Цілком можливий варіант, що ціни можуть зробити і /2
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:24
Bolt написав:
Цілком можливий варіант, що ціни можуть зробити і /2
По-перше, в гривні не впаде, а швидше, навіть, зросте!
По-друге, я не вірю, що в доларі зробить /2. Може і впаде на 20-30% максимум в доларі, але то тільки за рахунок стрибку курсу!
Тому, може і іпотека зараз під 7%(навіть не під 3%) вигідніша, ніж купувати через 3р. поодешевіле житло в доларі на 20%.
Тобто, якщо курс долара стрибне на 50% за 3р.(а це всього лиш буде курс 61-62), а доларові ціни впадуть на 20% від сьогоднішніх доларових цін - то іпотека під 7% в гривні - вигідніша!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 19 січ, 2023 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:30
Успіх написав: Bolt написав:
Цілком можливий варіант, що ціни можуть зробити і /2
По-перше, в гривні не впаде, а швидше, навіть, зросте!
По-друге, я не вірю, що в доларі зробить /2. Може і впаде на 20-30% максимум в доларі, але то тільки за рахунок стрибку курсу!
Тому, може і іпотека зараз під 7%(навіть не під 3%) вигідніша, ніж купувати через 3р. поодешевіле житло в доларі на 20%.
Крім військових ту імпотеку платити буде нікому. Вчора тільки оголосили про 30%безробіття.Що цілком узгоджується з тим, що спостерігаю довкола себе.
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:47
Успіх написав:
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
Бо 1,5 ляма за рік "схудли" майже вдвічі, про це не думали?
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Faceless
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:49
Bolt написав:
Крім військових ту імпотеку платити буде нікому
Ну, ще ІТ можуть))
Bolt написав:
Вчора тільки оголосили про 30%безробіття.Що цілком узгоджується з тим, що спостерігаю довкола себе.
Тоді якийсь сюр з цінами на моменті!
Якщо на вчора таке безробіття - а ціни ще й на сьогодні - дурнуваті?!
Ну я розумію - люди не в кредитах/іпотеках, то можуть ціну тримати...
Але забудовники, які вже майже не будують, або й зовсім не будують - мали б розпродувати все чим пошвидше, а решта все заморозити і чекати кращих часів.
То для кого такі заломленні ціни, якщо ніхто не купує зараз? (ну може якісь одиниці - то дуже погоду не роблять)
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:56
Faceless написав: Успіх написав:
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
Бо 1,5 ляма за рік "схудли" майже вдвічі, про це не думали?
Схудли в того хто їх мав 😏
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:58
Успіх написав: Bolt написав:
Крім військових ту імпотеку платити буде нікому
Ну, ще ІТ можуть))
Bolt написав:
Вчора тільки оголосили про 30%безробіття.Що цілком узгоджується з тим, що спостерігаю довкола себе.
Тоді якийсь сюр з цінами на моменті!
Якщо на вчора таке безробіття - а ціни ще й на сьогодні - дурнуваті?!
Ну я розумію - люди не в кредитах/іпотеках, то можуть ціну тримати...
Але забудовники, які вже майже не будують, або й зовсім не будують - мали б розпродувати все чим пошвидше, а решта все заморозити і чекати кращих часів.
То для кого такі заломленні ціни, якщо ніхто не купує зараз? (ну може якісь одиниці - то дуже погоду не роблять)
Чув декілька історій, що заможні біженці за кеш купили квартири. Дехто за декілька тижнів до 24-го лютого.
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:01
Faceless написав: Успіх написав:
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
Бо 1,5 ляма за рік "схудли" майже вдвічі, про це не думали?
Схудли по курсу... - але і гаманці в більшості схудли!
А приїзджі/переселенці, то більшість орендує, ніж щось купує...
Тому, якщо підвищення/зростання оренди у місті Лева - я розумів(бо хлинули переселенці, жити десь треба) - то зростання ціни на продаж - не розумію!
Тим більше, що війна, нажаль, ще не йде на спад!
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:11
Bolt написав:
Чув декілька історій, що заможні біженці за кеш купили квартири. Дехто за декілька тижнів до 24-го лютого
Хто мав купити, той купив - а решта, якщо і мають ще якийсь кеш, то сидять в оренді.
Я кажу, якщо хтось зараз, чи останні півроку і купує - то це одиниці! Ну хто ж буде масово купляти в країні, де триває війна і не відомо, коли завершиться?!
Ще й при таких цінах!
І військові, на моменті, то теж не масово влізли в іпотеку, щоб розігнати ціни!(з кола своїх побратимів, то жоден не вліз в іпотеку/не придбав житло! - максимум, то купили авто, чи роблять ремонти, пересилаючи родичам кошти)
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