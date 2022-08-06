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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 12:13
Успіх написав:
І військові, на моменті, то теж не масово влізли в іпотеку, щоб розігнати ціни!(з кола своїх побратимів, то жоден не вліз в іпотеку/не придбав житло! - максимум, то купили авто, чи роблять ремонти, пересилаючи родичам кошти)
Якби й схотіли, то не влізли б, ніхто ж не видасть зараз
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Faceless
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:15
Успіх написав:
Давно не моніторив ціни на первинку...
А тут глянув по пропозиціям забудовників - то трохи ... здивувався
Тобто, зараз, якщо не в #дупісвіту в межах міста, то маючи менше ПІВТОРА ЛЯМА грн - то навіть немає на що глянути, не те щоб щось купити!
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
І то з голими стінами/від забудовників!
А що казати тоді про ціни новобудов з ремонтами?
Коротше, по моїх прикидах - то новобуди за останні 1,5-2р зробили х2 в гривні!
таке собі орієнтування. ви орієнтуєтеся на пропозицію, де ще не всі усвідомили реальність і не сприймають її чи не хочуть сприймати. можна запропонувати все що завгодно. але чи купують, от питання. і якби була статистика, так, саме статистика, а не поодинокі випадки, що купують по таких цінах, тоді можна було б про щось говорити. а зараз і поодинокі випадки такі що зовсім поодинокі. і говорити в такому випадку про якесь ціноутворення немає сенсу. тут радше полювання на ще не вимершого лоха з грошима. так вони є, але в статусі червонокнижних. так що все тільки починається. і коли прийде усвідомлення та розуміння, думаю, все виглядатиме зовсім інакше.
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wild.tomcat
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:20
Faceless написав: Успіх написав:
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
Бо 1,5 ляма за рік "схудли" майже вдвічі, про це не думали?
цікаво, при оцінці "вдвічі" ви на що орієнтуєтеся? на бакс? так тут і 1.5 немає, з 27-28 до 40 (і це без всіляких конвертдепо)? на ціни на товари і послуги? ну хз, як на мене тут теж такого немає.
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wild.tomcat
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:08
Faceless написав:
Успіх написав:
І військові, на моменті, то теж не масово влізли в іпотеку, щоб розігнати ціни!(з кола своїх побратимів, то жоден не вліз в іпотеку/не придбав житло! - максимум, то купили авто, чи роблять ремонти, пересилаючи родичам кошти)
Якби й схотіли, то не влізли б, ніхто ж не видасть зараз
Хіба кредит брати звичайний. Але, мені один з Львівських банків рекламу прислав, де в мене депо під 18%.Кредит під 46% річних. 😳
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:14
wild.tomcat написав: Успіх написав:
Давно не моніторив ціни на первинку...
А тут глянув по пропозиціям забудовників - то трохи оху... здивувався
Тобто, зараз, якщо не в #дупісвіту в межах міста, то маючи менше ПІВТОРА ЛЯМА грн - то навіть немає на що глянути, не те щоб щось купити!
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
І то з голими стінами/від забудовників!
А що казати тоді про ціни новобудов з ремонтами?
Коротше, по моїх прикидах - то новобуди за останні 1,5-2р зробили х2 в гривні!
таке собі орієнтування. ви орієнтуєтеся на пропозицію, де ще не всі усвідомили реальність і не сприймають її чи не хочуть сприймати. можна запропонувати все що завгодно. але чи купують, от питання. і якби була статистика, так, саме статистика, а не поодинокі випадки, що купують по таких цінах, тоді можна було б про щось говорити. а зараз і поодинокі випадки такі що зовсім поодинокі. і говорити в такому випадку про якесь ціноутворення немає сенсу. тут радше полювання на ще не вимершого лоха з грошима. так вони є, але в статусі червонокнижних. так що все тільки починається. і коли прийде усвідомлення та розуміння, думаю, все виглядатиме зовсім інакше.
Краще в кеші сидіти, зпакованому в "тривожний чемоданчик". І так зрозуміло, що після закінчення війни, ціни не почнуть на наступний день зростати. Бо народ буде на підсосі, а хто ні, той буде чекати подальшого розвитку ситуації(тобто чи не повиїздять чоловіки, до жінок, що осіли за кордоном)
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:26
wild.tomcat написав: Faceless написав: Успіх написав:
Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!
Бо 1,5 ляма за рік "схудли" майже вдвічі, про це не думали?
цікаво, при оцінці "вдвічі" ви на що орієнтуєтеся? на бакс? так тут і 1.5 немає, з 27-28 до 40 (і це без всіляких конвертдепо)? на ціни на товари і послуги? ну хз, як на мене тут теж такого немає.
"Майже вдвічі" - так, на бакс. Ну згоден, трохи перегнув. Майже в півтора рази. Хіба мало? Який сенс порівнювати ціни в гривні при такій інфляції і девальвації (і то, дякувати ЗСУ і зусиллям НБУ, і те і те дуже невелике, могло бути куди гірше)
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Faceless
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:26
Bolt написав:
Хіба кредит брати звичайний. Але, мені один з Львівських банків рекламу прислав, де в мене депо під 18%.Кредит під 46% річних. 😳
Гілки для божевільних нема і якось не хочу заводити
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:01
Успіх написав: Bolt написав:
Цілком можливий варіант, що ціни можуть зробити і /2
По-перше, в гривні не впаде, а швидше, навіть, зросте!
По-друге, я не вірю, що в доларі зробить /2. Може і впаде на 20-30% максимум в доларі, але то тільки за рахунок стрибку курсу!
Тому, може і іпотека зараз під 7%(навіть не під 3%) вигідніша, ніж купувати через 3р. поодешевіле житло в доларі на 20%.
Тобто, якщо курс долара стрибне на 50% за 3р.(а це всього лиш буде курс 61-62), а доларові ціни впадуть на 20% від сьогоднішніх доларових цін - то іпотека під 7% в гривні - вигідніша!
Вигідніше для кого? Один прильот у Львів в ЖК і напівмертвий ринок нерухомості помре повністю.
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