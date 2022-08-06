Додано: Чет 19 січ, 2023 12:15

Успіх написав: Давно не моніторив ціни на первинку...

А тут глянув по пропозиціям забудовників - то трохи ... здивувався

Тобто, зараз, якщо не в #дупісвіту в межах міста, то маючи менше ПІВТОРА ЛЯМА грн - то навіть немає на що глянути, не те щоб щось купити!

Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!

І то з голими стінами/від забудовників!

А що казати тоді про ціни новобудов з ремонтами?



Коротше, по моїх прикидах - то новобуди за останні 1,5-2р зробили х2 в гривні! Давно не моніторив ціни на первинку...А тут глянув по пропозиціям забудовників - то трохи ... здивувавсяТобто, зараз, якщо не в #дупісвіту в межах міста, то маючи менше ПІВТОРА ЛЯМА грн - то навіть немає на що глянути, не те щоб щось купити!Та, навіть, з 1,5ляма грн - повноцінної однухи в не #дупісвіту - НЕМА!І то з голими стінами/від забудовників!А що казати тоді про ціни новобудов з ремонтами?Коротше, по моїх прикидах - то новобуди за останні 1,5-2р зробили х2 в гривні!

таке собі орієнтування. ви орієнтуєтеся на пропозицію, де ще не всі усвідомили реальність і не сприймають її чи не хочуть сприймати. можна запропонувати все що завгодно. але чи купують, от питання. і якби була статистика, так, саме статистика, а не поодинокі випадки, що купують по таких цінах, тоді можна було б про щось говорити. а зараз і поодинокі випадки такі що зовсім поодинокі. і говорити в такому випадку про якесь ціноутворення немає сенсу. тут радше полювання на ще не вимершого лоха з грошима. так вони є, але в статусі червонокнижних. так що все тільки починається. і коли прийде усвідомлення та розуміння, думаю, все виглядатиме зовсім інакше.