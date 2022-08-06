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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 січ, 2023 10:28
1. Невже не можна було зробити все якось простіше?
2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7%
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Але, якщо курс долярчика через 3р. буде вище 60грн, то все одно вигідно брати іпотеку після війни, навіть, під 7%!
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:10
Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
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Успіх
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:14
Успіх написав:
Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
Нема дурних купувати бетон. Коли є конверт депозити
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vitaliian
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:57
Успіх написав:
Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
," Я не здамся без бою"©" Пару днів, як останні облави почались зупинили перед Сокільниками, чувачок зрозумів, що поки буде розбиратися зі мною десяти Дрлярчикам встигне повістки роздати і відчепився. 😎
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Bolt
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:52
Bolt написав: Успіх написав:
Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
," Я не здамся без бою"©" Пару днів, як останні облави почались зупинили перед Сокільниками, чувачок зрозумів, що поки буде розбиратися зі мною десяти Дрлярчикам встигне повістки роздати і відчепився. 😎
Купите накладную бороду и парик "седые волосы". А ещё лучше надевайте камуфляж с броником. Ни у кого мысли не возникнет дать вам повестку.
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vitaliian
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