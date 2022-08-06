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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:28

От навіщо так все ускладнювати?

1. Невже не можна було зробити все якось простіше?
2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7% :roll:
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7% :roll:

Але, якщо курс долярчика через 3р. буде вище 60грн, то все одно вигідно брати іпотеку після війни, навіть, під 7%! :D
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:14

  Успіх написав:Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))

Нема дурних купувати бетон. Коли є конверт депозити
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:57

  Успіх написав:Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))

," Я не здамся без бою"©" Пару днів, як останні облави почались зупинили перед Сокільниками, чувачок зрозумів, що поки буде розбиратися зі мною десяти Дрлярчикам встигне повістки роздати і відчепився. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:52

  Bolt написав:
  Успіх написав:Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))

," Я не здамся без бою"©" Пару днів, як останні облави почались зупинили перед Сокільниками, чувачок зрозумів, що поки буде розбиратися зі мною десяти Дрлярчикам встигне повістки роздати і відчепився. 😎

Купите накладную бороду и парик "седые волосы". А ещё лучше надевайте камуфляж с броником. Ни у кого мысли не возникнет дать вам повестку.
vitaliian
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