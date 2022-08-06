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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 січ, 2023 10:28
1. Невже не можна було зробити все якось простіше?
2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7%
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Але, якщо курс долярчика через 3р. буде вище 60грн, то все одно вигідно брати іпотеку після війни, навіть, під 7%!
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:10
Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:14
Успіх написав:
Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
Нема дурних купувати бетон. Коли є конверт депозити
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vitaliian
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Додано: Суб 28 січ, 2023 17:28
vitaliian написав: Успіх написав:
Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
Нема дурних купувати бетон. Коли є конверт депозити
Але, як тільки цю акцію щедрості скасують - так треба буде всім учасникам клубу100 думати, куди прилаштувати свої котлети))
А варіантів(нормальних) не густо:
1. Вивести з банку і зашити долярчики в матрац
2. Конвертувати у гривню і на гривнедепо
3. Вкласти в готовий бетон на ЗУ
4. Вкласти в якийсь рентабельний бізнес
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Додано: Суб 28 січ, 2023 18:31
Успіх написав:
1. Невже не можна було зробити все якось простіше?
2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7%
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Але, якщо курс долярчика через 3р. буде вище 60грн, то все одно вигідно брати іпотеку після війни, навіть, під 7%!
А чи закладені в бюджет на наступні 20 років кошти на покриття різниці між 30% реальної ставки і 3-7% пільгової іпотеки?
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BIGor
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:58
BIGor написав: Успіх написав:
1. Невже не можна було зробити все якось простіше?
2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7%
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Але, якщо курс долярчика через 3р. буде вище 60грн, то все одно вигідно брати іпотеку після війни, навіть, під 7%!
А чи закладені в бюджет на наступні 20 років кошти на покриття різниці між 30% реальної ставки і 3-7% пільгової іпотеки?
А як ще, як не стимулюванням іпотеки, мають підживлювати забудовників, щоб запрацювала економіка?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 20:35
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
Нема дурних купувати бетон. Коли є конверт депозити
Але, як тільки цю акцію щедрості скасують - так треба буде всім учасникам клубу100 думати, куди прилаштувати свої котлети))
А варіантів(нормальних) не густо:
1. Вивести з банку і зашити долярчики в матрац
2. Конвертувати у гривню і на гривнедепо
3. Вкласти в готовий бетон на ЗУ
4. Вкласти в якийсь рентабельний бізнес
Какой вы наивный. Конвертами хотят вытащить все заначки из матрасов, чтобы как можно дольше не включать станок. И когда их вытащат ... Тогда будет весело. Но котлет окажется у людей меньше. Чтобы кто то заработал лёгкие деньги, другой кто то должен их потерять.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:15
Успіх написав:
А як ще, як не стимулюванням іпотеки, мають підживлювати забудовників, щоб запрацювала економіка?
Піжвавлення забудовників приводить тільки до росту цін. Ріст цін приводить до недоступності купівлі нерухомості пересічними.
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BIGor
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