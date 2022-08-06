Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Невже не можна було зробити все якось простіше? 2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7% Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Але, якщо курс долярчика через 3р. буде вище 60грн, то все одно вигідно брати іпотеку після війни, навіть, під 7%!
Успіх написав:Ехххххх, нема нікого... - мабуть, всіх до воєнкомату загребли)))
Нема дурних купувати бетон. Коли є конверт депозити
Але, як тільки цю акцію щедрості скасують - так треба буде всім учасникам клубу100 думати, куди прилаштувати свої котлети)) А варіантів(нормальних) не густо: 1. Вивести з банку і зашити долярчики в матрац 2. Конвертувати у гривню і на гривнедепо 3. Вкласти в готовий бетон на ЗУ 4. Вкласти в якийсь рентабельний бізнес
Успіх написав:1. Невже не можна було зробити все якось простіше? 2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7% Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Але, якщо курс долярчика через 3р. буде вище 60грн, то все одно вигідно брати іпотеку після війни, навіть, під 7%!
А чи закладені в бюджет на наступні 20 років кошти на покриття різниці між 30% реальної ставки і 3-7% пільгової іпотеки?
Успіх написав:1. Невже не можна було зробити все якось простіше? 2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7% Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Але, якщо курс долярчика через 3р. буде вище 60грн, то все одно вигідно брати іпотеку після війни, навіть, під 7%!
А чи закладені в бюджет на наступні 20 років кошти на покриття різниці між 30% реальної ставки і 3-7% пільгової іпотеки?
А як ще, як не стимулюванням іпотеки, мають підживлювати забудовників, щоб запрацювала економіка?