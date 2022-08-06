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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 962963964965
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7%
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%

Треба читати дуже уважно договори таких кредитів, бо в мене кілька колег залишилися без іпотечних квартир в 14 році: брали в пільгову іпотеку, а на ділі там банк дер реальні % (не знаю точно 15 чи 20), держава компесовувала різницю %. От в 14-15 роках держава нічого не компенсовувала, а банк вимагав оплачувати % в повному обсязі, борги росли, потім суд і вилучення житла.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:20

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7%
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%

Треба читати дуже уважно договори таких кредитів, бо в мене кілька колег залишилися без іпотечних квартир в 14 році: брали в пільгову іпотеку, а на ділі там банк дер реальні % (не знаю точно 15 чи 20), держава компесовувала різницю %. От в 14-15 роках держава нічого не компенсовувала, а банк вимагав оплачувати % в повному обсязі, борги росли, потім суд і вилучення житла.

От тому, якщо в договорі пише реальних 14% а держава з них покриває 7%, то треба розуміти/рахувати, чи зможете потягнути тих 14% якщо "раптом щось піде не так" 8)

До всього потрібно підходити з розумом!© ;)
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  #<1 ... 962963964965
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