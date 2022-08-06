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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 20:07
Успіх написав:
2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7%
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Треба читати дуже уважно договори таких кредитів, бо в мене кілька колег залишилися без іпотечних квартир в 14 році: брали в пільгову іпотеку, а на ділі там банк дер реальні % (не знаю точно 15 чи 20), держава компесовувала різницю %. От в 14-15 роках держава нічого не компенсовувала, а банк вимагав оплачувати % в повному обсязі, борги росли, потім суд і вилучення житла.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:20
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
2. Виявляється, що 3% - це тільки контрактникам, а для просто мобілізованих - 7%
Тай й, наприклад, педагогам - 3% лише до того часу, поки вони "тримаються своєї роботи". А як тільки звільняться - переходять на 7%
Треба читати дуже уважно договори таких кредитів, бо в мене кілька колег залишилися без іпотечних квартир в 14 році: брали в пільгову іпотеку, а на ділі там банк дер реальні % (не знаю точно 15 чи 20), держава компесовувала різницю %. От в 14-15 роках держава нічого не компенсовувала, а банк вимагав оплачувати % в повному обсязі, борги росли, потім суд і вилучення житла.
От тому, якщо в договорі пише реальних 14% а держава з них покриває 7%, то треба розуміти/рахувати, чи зможете потягнути тих 14% якщо "раптом щось піде не так"
До всього потрібно підходити з розумом!©
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